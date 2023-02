L’Ajuntament de l’Escala ha viscut durant aquest matí la presentació de la cinquena edició de L’Escala Vila del Llibre. El festival, que tindrà lloc el primer cap de setmana de març, del 3 al 5, tindrà com a gran protagonista la Catalunya Nord, cultura convidada d’enguany.

Han estat presents en la roda de premsa, l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, el director de la Xarxa de Viles del Llibre, Enric Bono; i la comissària d’aquesta edició, Joana Serra, llibretera de la Llibreria Catalana de Perpinyà i activista cultural, que hi ha assistit telemàticament.

Abans de presentar el programa, l’alcalde de l’Escala ha manifestat la seva satisfacció per la continuïtat d’un festival, que arriba ja a la seva cinquena edició: “Convertir l’Escala en un municipi que destaqui per la seva aposta cultural ha estat un repte d’aquest consistori al llarg dels darrers anys. Ens agrada que sigui així i que els escalencs i les escalenques i els visitants que ens fan confiança any rere any siguin els privilegiats que puguin tastar les novetats literàries acabades de sortir abans que ningú”. Així mateix, Enric Bono ha reafirmat el compromís de la Xarxa de Viles del Llibre amb l’Escala, vila degana del circuit actual, “per a nosaltres era importantíssim tornar a l’Escala, no concebem la Xarxa sense la seva presència i tant és així que teníem pensada, abans i tot del concurs, aquesta edició i la de l’any vinent”.

Per la seva banda, la comissària del festival, Joana Serra, va desvetllar el programa d’actes i la idea sobre la qual es fonamenta. “Tot i ser territoris veïns, la distància geogràfica entre la Catalunya Nord i l’Empordà és molts cops més petita que la mental. Especialment en el viatge cap al Nord, doncs el trànsit de la Catalunya Nord al Principat sempre ha estat més fluït que a la inversa”. És per això que aquest festival, que donarà a conèixer escriptors i manifestacions culturals nordcatalanes, també posarà sobre la taula la situació sociolingüística de més enllà de la frontera i les entitats i persones que hi malden per mantenir viva la flama del català. En aquest sentit, ha continuat Serra, “esperem que el festival contribueixi a escurçar a la distància entre els dos territoris i a esborrar tant com es pugui la frontera”.

Convidats

Seran caps de cartell del festival Joan-Lluís Lluís i Joan-Daniel Bezsonoff, dos dels escriptors vius de la Catalunya Nord amb una trajectòria més consolidada en les lletres catalanes, que dialogaran amb escriptors del Principat. Josep Sebastià Pons també ocuparà un lloc destacat en el programa. Responsable directe de la supervivència del català literari a la Catalunya Nord al segle XX, hi haurà una taula sobre la seva poesia completa; una exposició de les seves aquarel·les a l’Alfolí de la Sal que s’inaugurarà divendres 3 de març; i un recital de la seva poesia amb els actors Carme Callol i Jaume Comas. Tot sota l’atenta mirada d’Eusebi Ayensa, curador de la seva poesia i comissari de l’exposició, junt amb Sebastià Frère. També hi serà Miquela Valls, especialista en l’obra de Pons que està preparant, amb Ayensa, una guia patrimonial i literària sobre l’autor que permetrà conèixer els espais que van inspirar el poeta als dos costats de la frontera.

Joana Serra ha convocat el teixit associatiu i d’entitats que defensen la cultura catalana a la Catalunya Nord perquè tinguin veu al programa i puguin exposar la situació sociolingüística del territori. En aquest sentit, entitats com la Casa de la Generalitat a Perpinyà; l’Oficina Pública de la Llengua Catalana; l’associació Aplec, que fa 40 anys que dona suport a l’ensenyament del català; l’Associació Arrels; el Casal del Conflent... s’han implicat de manera generosa en el festival aportant-hi recursos humans, econòmics i culturals.

El festival, com sempre, s’articularà al voltant del mercat d’editorials independents, amb la gran novetat que aquest any, a més de la quarantena d’editorials que hi acostumen a venir, tindran un lloc especial els llibreters de vell i d’ocasió, a qui s’ha obert les portes del festival. Hi haurà, com sempre, activitats per a tots els públics, amb un espai infantil i familiar a La Riba, on s’hi podran veure i viure activitats com els Kamishibais del Casal del Conflent; els espectacles de la Princesa Punk i de País de Xauxa; i els tallers dels Sastres Paperers, que faran fer paper, i de Mireia Córdoba, que ensenyarà l’art del gyotaku, l’estampació amb peixos reals.

Catalunya Nord a banda, seran protagonistes del festival els poetes Roc Casagran i Clara Ballart, guanyadora del Premi Martí i Pol; el malaguanyat Agustí Vehí, de qui Crims.cat en publica Quan la nit mata el dia; Josep Pla i Joan Fuster, amb la representació de l’obra teatral De Sueca a l’Empordà de Sebastià Bennasar, amb Lluís-Anton Baulenas i Gemma Deusedas; i la taula de novel·la negra, un clàssic del festival, amb Irene Solanich, que publica Eixavuiros a Edicions Xandri; Cesc Cornet, que parlarà de Vides en cercle (Llibres del Delicte); Marta Freixanet i Anna Punsí, que han escrit La noia de Portbou (La Campana), el cas del true crime que es va resoldre gràcies al programa Crims; i Llum Saumell, amb La foradada (Viena Editorial), assassinats i misteri amb pes específic de l’Escala en la trama.

Es donaran a conèixer, també, novetats editorials recent sortides d’impremta, com L’Empordà per a mitòmans de Xavier Febrés a Edicions Cal·lígraf; Esclaus a Empúries. Els batallons disciplinaris de treballadors a les excavacions entre 1940 i 1942 (Universitat de Barcelona) de Francesc Gracia Alonso i L’Escala desapareguda de Lurdes Boix Llonch a l’Editorial Efadós.