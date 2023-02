Narcís Monturiol va ser el creador del primer vaixell de navegació submarina amb propulsió autònoma. El va batejar amb el nom d'Ictineu. El seu invent tenia com a objectiu inicial ajudar els pescadors de corall vermell del cap de Creus. Nascut a Figueres el 1819, la seva vida va estar envoltada de projectes i idees, sovint revolucionàries. Enginyer vocacional, republicà i llicenciat en dret, la seva vida va ser portada el cinema, el 1993, pel director català Francesc Bellmunt. Per a ambientar bé el film, titulat Monturiol, el senyor del mar, es van construir dues rèpliques amb les formes de l'Ictineu I i l'Ictineu II. Ambdues van estar exposades a Barcelona durant anys. La primera, en el pati del Museu Marítim, i la segona en un dels espais verds del Maremagnum. Aquesta va ser apartada de la vista del públic ja fa anys. La segona "desapareix" ara.

Aquesta setmana, la direcció del Museu Marítim ha anunciat la retirada de l'Ictineu I. "La rèplica, sense valor patrimonial, però amb gran valor sentimental i icònic, ha esdevingut un símbol del Museu els darrers anys, i fins i tot un símbol de la ciutat de Barcelona. La direcció ha resolt retirar l'estructura a causa de les deficiències que presenta, amb la voluntat de tornar a exhibir-la en un futur. Els últims mesos, la rèplica de l'Ictineu I presentava un estat de conservació tan deficient, que fins i tot podia presentar perill per als visitants del Jardí de Museu. Per aquest motiu, especialistes de l'equip del Museu Marítim, i també persones externes, han estudiat les diferents possibilitats i han arribat a la mateixa conclusió: la rèplica de l'Ictineu I no es pot recuperar", diu l'entitat en un comunicat.

El procés de desballestament de l'Ictineu I va començar el divendres 3 de febrer i s'allargarà fins al divendres 10 de febrer. Es recuperaran algunes parts aprofitables com ara l'hèlix, els vidres, i ulls de bou, i s'eliminaran les parts deteriorades. La direcció del Museu afirma que "es plantejarà la construcció futura d'una rèplica amb una estructura sòlida, accessible, i recoberta d'un material sintètic que permeti la seva conservació davant els agents atmosfèrics i del mateix pas del temps".

En paraules del director general del Museu Marítim, Enric García: "Retirem la rèplica de l'Ictineu I per a reconstruir-la. No desapareix per sempre, però malauradament no podem fixar una data exacta per al seu retorn".

En el seu moment, quan Bellmunt va acabar el rodatge de la pel·lícula dedicada a Monturiol i que havia protagonitzat Abel Folk, es va obrir un debat ciutadà a Figueres sobre la conveniència d'adquirir una de les dues rèpliques, una possibilitat que l'Ajuntament va haver de descartar per l'alt cost que tenien.

El seu primer submarí, l'Ictineu I, va ser avarat al port de Barcelona el 28 de juny de 1859. El primer viatge tingué lloc el 23 de setembre d'aquell any, al mateix port de Barcelona. Davant de molt públic, entre el qual hi havia accionistes, autoritats de la Marina i la premsa, va aconseguir fer navegar el vaixell completament submergit durant dues hores i vint minuts, i fer-lo tornar a la superfície.

Aquest segle XXI, la navegació submarina ha conegut un tercer model, l'Ictineu III, promogut per un equip de gent encapçalat per Pere Forés, creadors d'un aparell d'avançada tecnologia que porta el nom de l'invent de l'enginyer figuerenc com a homenatge al repte que havia superat dos segles enrere.