L’any 2011, Dani Torrent (Barcelona, 1974) va aventurar-se en el món de la il·lustració publicant, per primer cop, un llibre il·lustrat i escrit per ell mateix. I no era un llibre qualsevol, era Mi abuelo Carmelo, inspirat en la figura del seu avi. Després de quedar finalista al concurs d’àlbum il·lustrat Cabildo de Gran Canària, l’editorial Kalandraka va creure en el projecte i va publicar-lo en castellà i gallec. Ara, Edicions Cal·lígraf el recupera i el publica, per primera vegada, en català sota el títol L’avi Carmelo.

Dani Torrent recorda que va escriure aquesta història «partint d’una anècdota viscuda» al costat del seu avi patern: «Ell tenia una pista de frontó i quan jo era petit hi anàvem a dibuixar peixos i ocells amb l’aigua de les basses. Després vaig adonar-me que el que ell volia era que traguéssim l’aigua de la pista perquè no se li fes verdet». Tot i aquest possible interès, Torrent també hi copsa ara una intencionalitat quasi poètica: «Els peixos són l’animal de l’aigua i els ocells dels núvols; fèiem que l’aigua s’evaporés més ràpidament i tornés als núvols». Veure publicar aquesta història en català ajuda Torrent a «treure’s una espina» que tenia clavada dins des de feia temps. Aquest nou camí que emprèn ara la història, que destaca per un dibuix lluminós i poètic, no inclou canvis ni modificacions. «És un llibre que continuo pensant que és dels que funcionen millor a escala emocional», remarca l’il·lustrador. Tot i reconèixer que el seu estil ha canviat molt al llarg d’aquesta dècada llarga d’ofici que acumula, L’avi Carmelo «va ser molt important per mi», com obrir una porta a noves possibilitats. Dani Torrent és, avui en dia, un creador molt actiu. Justament ara es troba immers en un nou projecte: la il·lustració d’una novel·la de Joan Marcet, Els dies perfectes, la història d’empoderament d’una dona a partir de diferents moments de la seva existència. El llibre el publicarà també Cal·lígraf. A més, Torrent està treballant en diverses exposicions, una d’elles compartint espai amb la seva mare, l’escultora Mercè Riba, aquest estiu a Roses.