Carme Trèmols Poch ha mort aquest divendres, 20 de gener, als 89 anys d’edat. La família ha previst el seu comiat amb una celebració religiosa aquest dissabte a les 10 del matí a l’església parroquial de Sant Pere, a Figueres.

Carme Trèmols és un nom ben conegut a la comarca, ja que va ser pionera en el món de la dansa a l’Alt Empordà, obrint nous camins i trencant barreres, tant com a ballarina com a professora de dansa. Com ella mateixa explicava en una entrevista que li va fer el 2000 la periodista Núria Munàrriz pel Setmanari Empordà, “voler ser ballarina als anys 60 a Figueres no s’entenia massa”. A Trèmols li va costar dedicar-se a allò que la feia feliç, però el seu pare, a qui qualificava “d’home gran però modern”, la va animar a seguir endavant amb la seva passió. Va començar, doncs, a ballar “seriosament” amb l’Esbart de Figueres, a la Catequística, amb Joan Mata de professor, i va arribar a fer-ho al Palau de la Música de Barcelona i a Madrid. Posteriorment, va anar a Girona a formar-se amb Mercedes Ribera i, més tard, a Barcelona amb Joan Tena. “Anar a la capital era un somni”, reconeixia. Carme Trèmols no va deixar mai de formar-se ni va perdre cap ocasió apuntant-se a cursets i pràctiques amb grans ballarins.

Durant quasi quatre dècades, Carme Trèmols va mantenir viva la flama des de la seva escola de dansa a Figueres, un espai de creació per on van passar centenars d’alumnes. Mirant enrere, ella mateixa descrivia la seva feina “com a molt gratificant, molt dura, però molt maca”. “Per la meva escola ha passat mig Figueres i ara, fins i tot, tinc ja filles d’alumnes”, recordava en aquella entrevista. Un llegat que ella va transmetre amb saviesa i elegància i que encara avui en dia molts recorden.

A nivell més personal, Carme Trèmols va casar-se amb el periodista i poeta Vicenç Burgas (Sant Feliu de Guíxols 1930 - Figueres 1992). Junts van tenir cinc fills, entre ells, l’escriptor Àngel Burgas i les professores de dansa Carme i Noemí Burgas, que han seguit liderant juntes aquell bell i ambiciós projecte iniciat per la seva mare.