Era l’any 1843 quan Charles Dickens va publicar Cançó de Nadal o Conte de Nadal. L’èxit va ser tan extraordinari que va propiciar un munt d’adaptacions en diferents suports al llarg dels temps. També el radiofònic com la que proposa La Xarxa, un projecte que uneix divuit ràdios municipals de Catalunya, entre elles les empordaneses Ràdio l’Escala i Ràdio Vilafant. La primera emissió d’Esquerp serà aquest dissabte a les 6 de la tarda i es repetirà tots els dies festius d’aquestes festes. També es penjarà el programa al web radiolescala.cat.

Abel Font, director de Ràdio l’Escala, és qui posa veu al personatge mític del senyor Scrooge a qui, en aquesta versió, se’l coneix com Esquerp. Com a curiositat, aquest home vil, que viurà una transformació existencial, té la residència al carrer Maranges de l’Escala. Font confessa que li ha agradat molt aquesta aventura nadalenca i emular Scrooge: «És un personatge agraït». En aquest projecte, coordinat per Dídac Boza i Anna Morgades, que també han fet l’adaptació del guió a partir d’una versió anterior, juntament amb Maria Pérez, cadascuna de les emissores participants aporta una de les seves veus radiofòniques. Segons Font, aquest és un treball inèdit, ja que «és el primer cop en la història de la radiodifusió en català que hem gravat sense veure’ns les cares». Han estat vuit sessions d’enregistraments, «una feinada tremenda tant a escala tècnica de muntatge com d’efectes».

Aquesta no és la primera vegada que Ràdio l’Escala tira endavant un projecte dramàtic en àudio, quelcom que, segons Font, «ara torna a tenir molt sentit perquè són programes que pots escoltar on vulguis i quan vulguis, són les noves rutines de consum informatiu». A l’Escala, de fet, ja van copsar-ne l’acceptació l’any 2020 quan, arran de no poder fer Els Pastorets per la pandèmia, van fer-ne una versió per ràdio íntegrament produïda per l’emissora municipal. Més tard, també es van atrevir a recuperar per les ones El retaule del Flautista, recordant una versió que fa quatre dècades va ser un gran èxit a l’Escala. La darrera aventura, ara amb la complicitat del club de lectura de la biblioteca, va tenir lloc el passat Sant Jordi quan van fer una lectura dramatitzada de l’obra teatral de Víctor Català la Madrastra. Ho van fer en directe des del pati de l’Alfolí de la Sal. Abel Font admet amb cert orgull que va ser una «estrena mundial». El pròxim repte que es planteja el director de Ràdio l’Escala és fer l’adaptació d’un Shakespeare.