La filòloga, traductora i narradora Berni Pajdak mai havia escrit un conte de Nadal. «Em venia molt de gust fer-lo, però no m’atrevia», confessa. Les ganes de plasmar «la tradició d’una època de l’any molt bonica» i, al mateix temps, construir una història amb la qual treballar les emocions dels infants, va dur-la a crear la història que nodreix La Navidad de Floquitín (Editorial Club Universitario) en complicitat absoluta amb la il·lustradora Cristina de Arcos. El llibre, pensat per a infants que comencen a endinsar-se en el plaer de la lectura, narra la història d’un floc de neu més petit que els altres al qual se li generen tota mena de dubtes i pors quan li toca volar per primer cop.

Aquest no és el primer conte infantil que Berni Padjak escriu. Ja n’ha publicat sis i tots li serveixen posteriorment en tallers que realitza, a escoles i biblioteques, per treballar la part més sensible dels infants. El secret, diu, «és crear històries divertides» que transmetin emocions». «Vull que els nens estirin el fil, aprenguin coses d’ells mateixos», assenyala. En el cas de La Navidad de Floquitín, l’autora ubica el relat a l’època hivernal, però malgrat el fred «la història és molt càlida i tendra, abraçant els lectors amb molta estima». Amb l’aventura de Floquitín, Padjak aborda les inseguretats dels infants i com afrontar-les. Així, el floquet comparteix els seus temors amb altres flocs que tenen més experiència, «l’escolten, l’abracen, l’acompanyen en aquest moment de dubte i el tranquil·litzen», perquè pugui gaudir de la vivència. L’autora, que viu a l’Empordà, exalça vivament el treball de la il·lustradora Cristina de Arco amb qui no havia col·laborat abans. En el conte ha combinat il·lustracions panoràmiques de paisatges acolorits amb altres escenes, molt expressives, de Floquitín i els seus amics. «Cristina de Arco es va enamorar del personatge», comenta Padjak tot afegint que els seus dibuixos transmeten tendresa. La Navidad de Floquitín, que ja es pot comprar al web de l’editorial, plataformes i llibreries físiques, també inclou al final una part lúdica que complementa el treball emocional iniciat amb la història. «Els nens juguen i aprenen al mateix temps», confirma Berni Pajdak. Segons l’autora, molt sensibilitzada amb la criança respectuosa, és molt important «acompanyar els infants en els moments de dubtes». Potser per això recentment ha acceptat el repte de ser una de les administradores d’un grup de literatura juvenil i infantil amb gairebé vint mil integrants. Des d’aquí ha pogut copsar les ganes dels pares per obtenir eines amb les quals treballar les emocions, els dubtes i les incerteses dels seus fills.