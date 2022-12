Accessibilitat, inclusió, diversitat. Aquests són eixos sobre els quals porta un temps treballant l’oferta d’arts escèniques a Figueres i que, amb la nova temporada, es potencia encara més. Així, entre grans èxits i noms com La Trena de Clara Segura, El humor de mi vida de Paz Padilla o Al final, les visions de Joan Carreras, no hi faltaran espectacles on s’obrirà les portes als col·lectius més vulnerables com MDR: Mort de riure de Los Galindos amb audiodescripció i llengua de signes i De tu a tu del col·leciu Mur que treballa directament amb artistes amb diversitat funcional. «Es tracta de trencar tabús», reconeix rotunda Aina Baig, directora dels espais escènics de Figueres.

Dins la programació, que es va presentar aquest dilluns passat als Caputxins junt amb la resta d’oferta cultural pels propers sis mesos, també destaca l’interès per les propostes de joves companyies: «Volem posar en valor que estan fent coses interessants i, tal com vam veure a l’estiu, si apostem per un llenguatge més proper a ells atraurem al públic jove». Es podran veure, entre d’altres, el nou espectacle de jove mag i mim Txema, Lumière; l’obra Vaig ser Pròsper de Projecte Ingenu, premi BBVA de Teatre 2022; Iaia de Mambo Project, que fa un homenatge a les àvies en una proposta immersiva pel públic; Scratch, d’A.K.A. Teatro que narra la història d’una noia DJ, o Un segundo bajo la arena del col·lectiu Desasosiego, becat amb una Beca Agita de l’Ajuntament de Figueres l’any 2022 pel seu espectacle inspirat en el Bodas de sangre de Lorca. Tot i això, no només interessa el públic jove, també la gent gran. Així s’aposta per dedicar-los una setmana amb tres muntatges sobre l’envelliment en soledat.

La dansa segueix tenint presència amb el muntatge de gran format Rèquiem Nocturn del coreògraf i ballarí Pere Faura i en música les actuacions de Núria Graham o Momi Maiga. Dins les propostes de les companyes locals no falta la Funcional Teatre amb Dues dones basada en el film After Love d’Aleem Khan o Injust de Biel Riera que porten a escena A Mossegades. En l’apartat familiar mencionar Lumière, Ballar és cosa de llibres o Poj, així com Galetes de formatge de Txo Titelles i Sotabosc d’Inspira Teatre. Les entrades, a partir d’aquest dijous.

D’altra banda, el Museu de l’Empordà seguirà amb les activitats programades a l’entorn de l’exposició de fotografia Mey Rahola. Desig d’horitzons oferint visites guiades i una taula rodona sobre les dones fotògrafes als anys trenta. També s’ha previst una nova temporada dels cursos d’Històries de l’art on es tractarà el còmic i la il·lustració de la mà de Jaume Vidal, l’art a l’Empordà amb Mariona Seguranyes, l’Artivisme amb Oriana Eliçabe, l’art a la literatura amb Miquel del Pozo, les dones fotògrafes amb Lourdes Delgado i Núria F. Rius i les imatges del futur amb Jorge Luis Marzo. Finalment, el dia 29 d’abril s’inaugurarà l’exposició El Quixot de Figueres a la Sala de l’Escorxador.

Respecte les propostes de la biblioteca, aquesta seguirà amb la seva habitual programació d’activitats entorn de la lectura, la cultura i l’aprenentatge, amb presentacions de llibres que donen l’oportunitat als autors de trobar-se amb els lectors i donar a conèixer la seva obra, recitals poètics, tallers formatius, exposicions de petit format sobre temes diversos, hores del conte i conferències sobre temes diversos.

Les tertúlies dels clubs de lectura comptaran amb la participació d’autores i autors que comentaran la seva obra amb els lectors en unes trobades que són obertes a tothom que hi estigui interessat. Tindrem ocasió de conversar amb Cristina Garcia, autora d’Els irredempts, Carlota Gurt, autora de Sola, Alba Dalmau, autora d’Amor i no i XIX Premi de narrativa Maria Àngels Anglada, Marta R. Gustems i Maiol de Gràcia, autors de No en cap altre lloc i Àngel Burgas, autor de Barcelona Escape Room.

L’equipament també ha apostat per la programació de tallers creatius adreçats als joves. D’una banda, comptant amb el suport del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, es proposen dos tallers de creació de videojocs amb RPG Maker adreçats a infants i joves d’entre 9 i 16 anys que es vulguin iniciar en el disseny i la creació de videojocs en 2D i 3D. D’altra banda, s’oferirà un curs d’escriptura creativa per a joves de 12 a 16 anys. Pel que fa a la programació adreçada al públic adult, el mes de març, sota el nom de Món 2030: una realitat internacional en profunda redefinició tindrà lloc un cicle de conferències a càrrec de Javier Albarracín Corredor, professor de la Universitat Blanquerna - Ramon Llull, que tractarà temes com els principals reptes socials, econòmics i culturals de la Meiterrània el 2030, la profunda redefinició de la globalització o els escenaris a mitjà termini del canvi climàtic i la Mediterrània.