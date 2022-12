Els veïns i veïnes de Santa Llogaia d’Àlguema celebren, aquest cap de setmana, la festa major d’hivern que inclou, per primer cop, una arrossada popular. Per assistir a aquest àpat col·lectiu, que es farà diumenge a la sala del centre cívic, calia inscriure’s prèviament. Els infants menors de 5 anys tenen l’entrada gratuïta. L’arrossada no és l’únic acte que s’estrena enguany. Quan es conclogui l’àpat, està prevista una nova presentació del llibre Bocins de pell de l’autora figuerenca Isabel Guzmán.

La festa major, però, arrenca divendres a les 8 del vespre amb la projecció de la pel·lícula d’animació d’esperit nadalenc Nico, el ren que somiava volar, un acte pensat per a un públic familiar. L’endemà, el poble se solidaritzarà amb la Marató de TV3 d’aquest any organitzant la tercera quina del poble. L’acte inclourà un servei de foodtruck i començarà a dos quarts de vuit del vespre La jornada gran, però, es concentrarà en diumenge quan, a les 12 del migdia, tindrà lloc l’ofici solemne a l’església parroquial i, tot seguit, una audició de sardanes a la plaça de davant l’Ajuntament. Aquesta proposta musical anirà a càrrec de la cobla Cervianenca, una formació integrada per músics del territori i nascuda a Cervià de Ter.