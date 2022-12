Quatre companyies d’arts escèniques de Castelló d’Empúries se sumen aquest dissabte a una nova edició de Microteatre. Es tracta d’una iniciativa integrada per quatre muntatges de petit format, representats a quatre espais diferents del poble, que serveix per cloure la temporada del cicle de teatre Empori. La proposta començarà a un quart de set de la tarda i, durant dues hores, el públic –que es limita a setanta-cinc espectadors dividits en tres grups– serà conduït per un guia fent l’itinerari.

Les companyies implicades són Tequatre, Despertaferro, el grup de Teatre Esplais i El Paller. Totes presenten muntatges de nova creació que giren al voltant d’una mateixa temàtica: la (in)tolerància. Tequatre actua a la casa Contreras i el seu muntatge evoca «les (in)toleràncies del passat, present i futur, acceptades o no». Jaume Pujadas comenta que el títol (in)ToleRàncies és la suma de tres elements: intoleràncies, toleràncies i ràncies. En el cas de Despertaferro, aquests actuen al convent de la Mercè, recreant els propietaris d’una taverna que s’han afartat de la situació: «La intolerància s’ha convertit en el menú del dia (i de la nit!)». La següent proposta al convent de Sant Agustí arriba de la mà d’El Paller amb la peça Dona Deu, que parla de com les religions han esdevingut una de les principals fonts d’intolerància, d’opressió, menyspreu i càstig envers les dones. Tanquen el cartell Esplais a la Sala Municipal amb «breus esquetxos sobre les dificultats que presenta sovint la comunicació, que, per això, moltes vegades esdevé intolerant». Per assistir cal reservar entrades al web municipal castello.cat i el preu és de 5 euros.