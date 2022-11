La productora ACATS està gestant la sèrie documental Desterrados que treu a la llum les indignes condicions de vida de les comunitats afrocolombianes del Carib i com estan sent desterrades dels seus territoris per interessos econòmics de multinacionals. Fa uns dies, el projecte, que duen a terme els escalencs Damià Puig i Cristina Gutiérrez, es va presentar al CER de l’Escala en un acte que va atraure dues-centes persones, programat per Artivisme Ambulant, un col·lectiu de recent creació que té per objectiu dinamitzar el poble. Una de les primeres iniciatives a la qual es van sumar va ser la fira Milla Zero, creada per Sotasons Empordà, i que es repetirà a cada estació de l’any.

L’origen de Desterrados neix, confessa Puig, «quasi per casualitat». Fa un any, Puig i Gutiérrez es trobaven rodant un altre documental sobre la indústria del plom al Perú quan van decidir fer parada a Colòmbia i entrevistar l’advocat Adil Meléndez, un reconegut defensor dels drets humans de les comunitats afrocolombianes, «l’únic que treballa sobre el terreny», amenaçat de mort i víctima de sis intents d’assassinat que l’obliguen a dur escorta des de fa quinze anys. Meléndez, qui va participar a l’Escala en la presentació del projecte enmig d’una gira per Europa, defensa amb vehemència aquests pobles que estan sent espoliats per multinacionals, algunes amb seu a Catalunya, com Aigües de Barcelona, que a Colòmbia opera com a Aguas de Cartagena des del 1994 quan «va aconseguir el control de l’aigua i el clavegueram de forma fraudulenta». L’actuació d’aquestes empreses està afectant greument aquells entorns «acabant amb els recursos naturals i la forma de vida» de la població, descendents d’aquells habitants afros perseguits en temps colonials que es van ubicar als marges dels rius i a prop de les platges on podien sobreviure i que ara són molt cobejades pels seus recursos.

El que havia de ser una entrevista per generar, ja a l’Escala, un teaser d’uns cinc minuts i buscar finançament per a un futur documental, es va convertir en un entrellaçat d’entrevistes a cent cinquanta persones de trenta comunitats diferents. «Vam tenir molta facilitat per fer-les perquè anàvem en nom de l’Adil», diu Gutiérrez. La generositat dels testimonis i la seva força els va fer decidir a transformar el documental en una sèrie de sis capítols d’una hora cadascun que veurà la llum el 2023. Desterrados, diuen, vol ser una finestra al món per divulgar aquesta realitat amagada i dolorosa que té altres ramificacions amb el paramilitarisme, el conflicte armat –que fa dos-cents anys que dura– el narcotràfic i la política.

«Material molt sensible»

Enregistrar imatges a Colòmbia va ser realment complex i arriscat. «La realitat és molt dura i perillosa», confessa Puig tot afegint que «allò que veus i vius no et deixa indiferent». Els realitzadors són conscients que aquest «és un material molt sensible», de gran valor i no el volen vendre a cap plataforma o perdre’n el control. Volen trobar recursos de col·lectius i organismes internacionals per continuar endavant. Així, els realitzadors i Meléndez són coproductors i ja han aconseguit quatre inversors privats. A més, també tenen un crowfunding obert i actiu a la plataforma GoFundMe. L’objectiu amb tot això, diuen, «és conèixer les entranyes del sistema, tenir un cert impacte i canviar les coses, que quedi el testimoni d’unes vides mai escoltades».