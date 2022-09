Un any més, l’Aula de Teatre Figueres, obre les portes per a totes aquelles persones que vulguin gaudir del teatre, aprendre i descobrir nous valors i engegar el motor de les arts escèniques a la capital de l’Alt Empordà. L’Aula aposta per una formació de qualitat, basada en l’amor per l’art, l’educació en valors i la professionalitat per l’aprenentatge.

Un projecte sense ànim de lucre format per grans professionals del món del teatre i les arts escèniques, amb anys d’experiència professionals dins del món artístic. Professores i professors, acompanyaran a l’alumnat en l’ensenyament del teatre més enllà de la interpretació: es treballa l’expressió oral i corporal, la dicció... Un dels pilars fonamentals del camí que t’ofereix l’Aula, és la gestió de les emocions, fomentar l’habilitat comunicativa amb el grup, i treballar l’empatia per establir un vincle entre alumne i professor. L’Aula de Teatre Figueres ofereix cursos per a totes les edats, amb espais on els joves poden descobrir el món de l’art mentre es diverteixen, socialitzen i milloren les seves habilitats per al treball en equip. Els menuts de casa vostra, aprenen a comunicar-se mentre desenvolupen la seva creativitat i, per acabar, els adults troben un espai on posen en pràctica diferents eines per afrontar multitud de situacions mentre fan créixer el seu esperit artístic. El període d’inscripció i matrícula a l’Aula de Teatre Figueres pel curs 2022/23 ja ha començat, amb una oferta formativa completa, amb cursos de teatre infantil, jove i adult, a més d’una proposta educativa molt interessant anomenada «Català a través del teatre» on els alumnes no només gaudiran i descobriran l’art escènica, també milloraran les seves habilitats amb la llengua catalana. Amb el suport de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Figueres, les classes es realitzen als espais del Teatre Municipal El Jardí de Figueres. Si voleu conèixer el món de l’art escènic i el teatre, i aprendre d’un equip de professionals dins un projecte compromès amb la societat i la ciutat de Figueres, l’Aula de Teatre Figueres és el lloc ideal. Aula de Teatre Figueres Adreça: plaça Josep Pla, s/n

plaça Josep Pla, s/n Telèfon: 633 418 610

633 418 610 Web: www.aulateatrefigueres.cat