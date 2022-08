El Quartet Casals ha tancat aquest diumenge la 30a edició de la Schubertíada, la que ha sumat més espectadors, concerts, artistes i ingressos de taquilla de la història. Els organitzadors asseguren que han congregat 4.600 espectadors als 22 recitals i 38 concerts que han fet a Barcelona, Cantàbria, Valdegovia i Vilabertran. Es tracta d'una de les tres iniciatives europees que més aposten pels recitals de cançó poètica. De cara a la Schubertíada del 2023, la jove soprano Erika Baikoff serà l'encarregada d'inaugurar el festival.

La Schbertíada tanca l'edició del 2022 amb el millor dels regals que es poden fer pels 30 anys de certamen: assolir el rècord d'espectadors, de concerts, d'artistes convidats i també d'ingressos de taquilla. El director, Víctor Medem, assegura que la 30a edició ha servit per "fer un pas endavant" i demostrar que el festival és "un referent en el circuit internacional de repertori de lied i música de cambra".

En aquesta edició una desena d'artistes han debutat a Vilabertran. Marlis Petersen i Matthias Lademann van ser els primers en fer-ho donant el tret de sortida al certamen musical. En aquestes setmanes també s'han estrenat Johannes Martin Kränzle amb Hiko Dumno, Christian Blackshaw, Catriona Morison i Ammiel Bushakevitz, Johanna Wallroth, i el Quartet Atenea.

A nivell de programació, la 30a edició s’ha vist marcada per una gran varietat en el repertori de cançó, amb autors menys habituals com ara Carl Loewe, Leonard Bernstein, Wolfgang Rihm, Erich W. Korngold, Joseph Marx, Karl Weigl, Arnold Schönberg, Max Reger, Richard Rössler, Juli Garreta, Joaquim Serra, Viktor Ullmann, Edward Elgar, Piotr Txaikovski, i presència de les compositores Agathe Backer-Grondahl, Ilse Weber, Matilde Salvador, Pauline Viardot i Alma Mahler.

La 30a edició de la Schubertíada, d’altra banda, ha estat testimoni de l’estrena mundial d’Antoni Ros Marbà, Quartet tardoral, interpretat pel jove Quartet Atenea, així com l’estrena a Espanya del cicle de 'Dotze cançons yiddish' de Richard Rudolf Klein, a càrrec de Johannes Martin Kränzle i Hilko Dumno.

Per altra banda, els concerts matinals a l’Espai Misteri de Vilajuïga, amb localitats exhaurides en totes les sessions s’han consolidat en aquesta edició gràcies a la versatilitat de l’espai. L’aposta per aquesta seu del festival es veurà reforçada en els propers anys.

La Schubertíada 2022 ha tingut un 30% d’ingressos propis de taquilla, un 30% de patrocinis privats i un 40% d’aportacions públiques.

Amb la mirada posada a l'estiu vinent, la Schubertíada ja té nombrosos artistes confirmats per al 2023. Hi haurà artistes habituals (Matthias Goerne, Christoph Prégardien, Konstantin Krimmel, Katharina Konradi, Julia Kleiter, Ferran Albrich, Quartet Casals, Cosmos Quartet, els pianistes Wolfram Rieger, Julius Drake, Imogen Cooper, i Ammiel Bushakevitz) i novetats com la de la soprano nordamericana Erika Baikoff —que inaugurarà el festival a Vilabertran—, el baríton alemany Johannes Kammler o la soprano russolibanesa Anna El-Khashem.