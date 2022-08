El Festival Castell de Peralada posa punt final a la seva 36a edició després de 16 nits i 18 espectacles sota les estrelles. L’esdeveniment empordanès de referència pel que fa a la lírica i la dansa, tanca aquesta edició demostrant la fidelitat per un model únic que aposta per l’especialització i, sobretot, per desmarcar-se de la programació de la resta d’esdeveniments musicals de l’estiu i preservar un espai propi. El talent local, les produccions de nova creació i els artistes internacionals de referència de la lírica i la dansa han estat els protagonistes un any més del Festival, aconseguint així obrir el seu propi camí i consolidant un model ja iniciat fa anys.

La producció pròpia de l’òpera The Fairy Queen, amb figures referents del barroc a casa nostra com el contratenor Xavier Sabata, el director musical Dani Espasa o el director escènic Joan Anton Rechi; l’íntim concert titulat Sfogava con lestelle protagonitzat per Raquel García-Tomás; i la residència del cor barroc O Vos Omnes representen un model de Festival que promou el talent local, de casa nostra, i l’ajuda en la seva projecció internacional.

La personalitat única que ha demostrat tenir Peralada en els darrers anys és fruit d’una programació marcada per grans produccions com la que el Teatro Real va portar els dies 29 i 30 de juliol, amb Hadrian i Nabucco, dues òperes que al Festival es van veure en versió concert. També són representatius del festival els recitals lírics celebrats a l’església del Carme, amb Sonya Yoncheva, que va presentar un programa romàntic, l’esperat debut de Lise Davidsen, que va enamorar els presents, Ermonela Jaho, amb un homenatge a Rosina Storchio, i el descobriment d’Emily D’Angelo i el seu record a Teresa Berganza.

Un any més, la dansa clàssica i també contemporània ha estat un dels punts forts de la programació estival. Tant la inauguració com la clausura de la 36a edició han estat una demostració de l’estima del Festival Castell de Peralada per aquest gènere. El Bayerisches Staatsballett va protagonitzar el primer cap de setmana, amb un doble programa de coreògrafs de referència; i el ja habitual ballarí cubà Carlos Acosta s’ha encarregat del darrer espectacle de la temporada. Referent a la dansa, també s’ha programat l’espectacle de Sergio Bernal Rodin, celebrat als jardins del nou Celler Perelada.

Amb l’objectiu de programar espectacles singulars, que persegueixen l’excel·lència, i acostar al territori una programació poc habitual, el Festival ha acollit l’evocació a Maria Callas per part de Monica Bellucci, una nit amb el tenor Josep Carreras i convidades molt especials, l’adeu definitiu de Joan Manuel Serrat dels escenaris, la proposta trencadora de Lucas Vidal i el concert de la famosa banda de Portland, Pink Martini.

85 % d’ocupació i 12.750 espectadors

Enguany pel Festival Castell de Peralada han passat 12.750 espectadors, arribant així a la xifra del 85% d’ocupació. Els espais escollits en una part important de la programació han estat pensats per viure experiències úniques, amb aforaments reduïts de 100 o 200 persones. L’auditori també s’ha reduït respecte a altres edicions, unes 400 en comparació amb la darrera edició prèvia a la pandèmia, i encara així un procés de transició en un model encara post-pandèmic.

El Festival Castell de Peralada, organitzat per la Fundació Castell de Peralada, ha comptat per a aquesta edició amb un pressupost de 3,7 milions d’euros per tal de seguir el seu ferm compromís amb les arts, amb el territori i amb el mecenatge cultural. En aquesta edició han passat pels diferents escenaris del Festival un total de 543 artistes.

Peralada també present per Pasqua

El Festival Castell de Peralada, perseguint la desestacionalització de l’esdeveniment i l’ampliació de la programació en altres èpoques de l’any, crearà l’any que ve i coincidint amb la celebració de la Setmana Santa, un nou cicle de concerts que es celebraran principalment a l’església del Carme, seguint d’aquesta manera la tradició del principals festivals europeus.

Peralada acollirà l’Assemblea General de l’EFA

Aquest 2023, el Festival acollirà The Arts Festival Summit i l'Assamblea General de la EFA (European Festivals Association) del 23 al 26 d'abril de 2023. La EFA reuneix a destacats festivals de música, dansa, teatre i arts multidisciplinàries d’Europa i d’arreu del món, contribuint i recolzant la creació, la producció i la participació artística. Aquest proper any, el Festival Castell de Peralada ha estat escollit per a ser l’amfitrió i les jornades transcorreran entre la vila de Peralada, que acollirà als voltant de 200 participants de 120 festivals europeus per a l’assemblea i la ciutat de Girona, on es realitzaran diferents reunions de treball a espais emblemàtics de la ciutat.

Nova entrega de la Medalla d’Honor del Festival

Enguany el Festival Castell de Peralada ha tornat a reconèixer la trajectòria i vinculació dels artistes que formen part de la història del certamen entregant la Medalla d’Honor a Josep Carreras, el tenor català que el passat 3 d’agost va actuar per vuitena vegada al municipi alt empordanès.

D’aquesta manera, l’artista se suma a la llarga llista de talents que han rebut, des que es va crear el guardó l’any 2011 coincidint amb el 25è aniversari del Festival, la Medalla d’Honor. Aquest distintiu vol homenatjar als artistes que al llarg dels anys han estat fortament lligats a l’esdeveniment, i per tant, premiar la fidelització i agrair a aquests artistes haver crescut plegats.

160 alumnes al Campus Estiu

El Festival Castell de Peralada obre cada any les portes a estudiants de proximitat, del món de les arts escèniques o relacionats amb aquest camp, proporcionant accés a continguts d'interès per a futurs talents del món de les arts escèniques, restringits al públic general, contribuint així a la seva formació i facilitant el contacte amb professionals.

Enguany pel Campus Estiu han passat 160 alumnes de dansa i música que han participat en les diferents activitats programes, com la MasterClass de Sergio Bernal, la Masterclass de Lucas Vidal, la gran barra a la plaça gran de Peralada amb el Bayerisches Staatsballett, així com l’assistència als assajos generals de la companyia alemanya i la de Acosta Danza.

Un Festival per gaudir més enllà de la platea

Cada any són diversos els mitjans de comunicació que aposten per enregistrar algun dels espectacles del Festival. Enguany ho ha fet TVE amb The Fairy Queen, que es veurà el 14 d’agost; La Nit de Josep Carreras enregistrat per TV3 i també per Catalunya Música, qui també va enregistrar el recital de Lise Davidsen. El concert de Pink Martini va estar gravat per Mezzo, el canal internacional amb una audiència de 60 milions d’abonats en 60 països; el recital d’Ermonela Jah ova ser enregistrat per Radio Clásica; i el concert de Lucas Vidal es va emetre en directe per Ràdio 4.

Exposicions de Robert Mapplethorpe

El Festival ha complementat la seva oferta cultural amb exposicions i mostres amb l’objectiu d’enriquir i ampliar l’experiència del públic. Enguany, s’ha programat una exposició sobre el fotògraf Robert Mapplethorpe que es va poder visitar al Palau Robert durant el mes d’abril. Flowers and People és un diàleg visual amb l’òpera Hadrian de Rufus Wainwright en col·laboració amb la Mapplethorpe Foundation de Nova York. Comissariada per Jörn Weisbrodt, director d’escena d’Hadrian, l’exposició mostrarà vint fotografies del fotògraf americà entre el 8 de juliol i el 6 d’agost als jardins del castell de Peralada.

A la biblioteca del castell es pot visitar fins a finals de setembre l’exposició Celler Perelada: Un somni fet realitat. RCR Arquitectes, amb motiu de la inauguració del Nou Celler Perelada, un espai de confluència i maridatges artístics estrenat aquest any a qui Rafael Aranda ha dedicat el cartell d’aquesta edició. L’exposició és una mostra dels esbossos realitzats en el procés de creació d’un somni familiar, que es va iniciar ara fa més de vint anys, quan es va començar a gestar la idea.

El Festival Castell de Peralada s’ha reivindicat, un any més, com un somni musical d’una nit d’estiu i com un espai de confluència de les arts, un espai on tot és possible i on l’únic que cal és somiar.