Koyama: pintura, Japó i Cadaqués

El llibre «Koyama, una vida entre dos océanos» (Comanegra) ofereix una nova manera d’acostar-nos a un pintor que tenim ben a prop i que ha viscut entre dues cultures que, lluny de dividir-lo, ha sabut conjugar fins a trobar un univers pictòric únic. Tot, a partir del treball discret i constant. Miquel Manzano és l’autor de la biografia sobre Shigeyoshi Koyama, l’artista japonès que fa més de mig segle va arribar a Cadaqués i que s’ha convertit en un dels màxims exponents de la pintura a l’Empordà.

La roca grisa imperant a Cadaqués, interpretada d’una manera única, és omnipresent en gran part dels seus quadres. Shigeyoshi Koyama, conegut com a Koyama, és un pintor japonès que viu a Cadaqués des de fa més de 50 anys. La seva forma de captar la bellesa del cap de Creus ha fascinat artistes de la talla de Dalí o Richard Hamilton, entre els quals el podem comptar. En canvi, la seva obra encara és relativament desconeguda entre el gran públic en la seva terra d’acollida.

Ara l’editorial Comanegra publica Koyama, una vida entre dos océanos, una biografia de Miquel Manzano. Des de l’editorial reivindiquen que el llibre «arriba per fer-li justícia i situar-lo definitivament entre els grans noms de la pintura catalana contemporània». El proppassat dissabte 16 de juliol es va presentar a la galeria Patrick J. Domken de Cadaqués amb la llibreria Ses Minves, que el veuen com «una gran obra dedicada a un gran artista», en paraules de la llibretera Meritxell del Río.

En l’acte, van participar Shigeyoshi Koyama amb Pere Vehí, amic del pintor i amo del Bar Boia, des de la galeria, i amb l’autor Miquel Manzano, resident a Nova York, que hi va entrar per videoconferència. L’espai era ple a vessar, una exposició pública que, visiblement, no era el seu entorn habitual, acostumat a treballar discretament des del seu taller i poc habituat a ser centre d’atenció. Als seus 82 anys, però, hi era present i disposat a compartir amb el seu cercle i amb qui volgués apropar-s’hi una biografia que és la primera que s’ha escrit d’ell.

El pintor de les cases tortes

Shigeyoshi Koyama va arribar per casualitat a Cadaqués l’any 1970, després de passar sis mesos a París i dos mesos a Vilajuïga. Un dia, va decidir fer autoestop i el paisatge del poble el va captivar totalment, fins al punt que, després d’algunes anades i vingudes més, s’hi acabà establint definitivament fins a l’actualitat. Va arribar aquí «amb una mà al davant i l’altra al darrere», després d’haver escapat de les dificultats que la seva carrera artística hauria tingut al Japó i d’un cert desengany amb el París que havia idealitzat.

Durant l’acte, Vehí va recordar que, al principi, al poble se’l coneixia com «el pintor de les cases tortes», en referència a la característica forma com l’artista representa les casetes. Aquestes «cases tortes» es deuen a la influència en l’autor del wabi-sabi, corrent estètic oriental basat en la bellesa de la imperfecció. L’obra de Koyama es caracteritza precisament per conjugar les influències nipones de la terra on va néixer amb els cànons occidentals i europeus, on s’ha format i ha desenvolupat la seva carrera.

La seva obra, en paraules del crític Francis Villadier, és «subtil i fràgil i cal descobrir-la en silenci i meditació». Miquel Manzano compara aquesta reflexió amb la seva vida: cal descobrir-la de la mateixa manera. Koyama ja havia rebutjat anteriorment que s’escrivís una biografia seva.

Durant la presentació van relatar que Manzano havia trucat a la porta per conèixer-lo, però no li van permetre parlar amb ell. L’endemà s’hi va presentar a la mateixa hora i sí que el van deixar passar. Koyama va acceptar la proposta, amb la intenció de fer, als seus 82 anys, una perspectiva de la seva vida. El llibre s’ha teixit durant tres mesos en entrevistes fetes sempre a primera hora del matí.

Manzano explica que el que més el va sorprendre de la vida de Koyama va ser el fet que hagués conegut artistes tan importants com Dalí, o que hagués estat actiu en els cercles bohemis de Cadaqués de l’època de la gauche divine. Dalí el va conèixer al Barroco, restaurant on Koyama treballava, i va valorar que els seus quadres eren «Faantastiqqque! Maaagnifiqque».

També hi explica vivències de la seva vida personal, que ha compartit tot i el caràcter japonès que conserva; poc propens a compartir pensaments i sentiments íntims. La seva filla Yasuko, nascuda a Cadaqués, explica que el seu pare «no sap parlar de temes molt personals, però va considerar que, en ser una biografia, sí que havia de parlar de temes que no havia explicat abans» i que molta gent que el coneix al poble tampoc sabia.

Yasuko Koyama ha estat la responsable de realitzar la tria de quadres que es poden veure al llibre, ja que l’edició, en format 20 x 25 cm i tapa dura, ha permès conjugar una edició de llibre d’art en què el relat de la seva vida es trena amb un centenar d’imatges dels seus quadres i més de cinquanta fotografies, que permeten confrontar l’obra amb vida i entendre els seus quadres més a fons.