Entre els dies 27 de juny i 15 de juliol es durà a terme el IV Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna de Roses, organitzat per la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses, amb la col·laboració de la Fundació Girona Regió de Coneixement.

Aquest matí s’ha iniciat el curs amb un acte de presentació i benvinguda als participants que ha comptat amb la presència de la directora de la càtedra, Gemma Domènech Casadevall, l’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué i el regidor de Cultura, Èric Ibáñez Martín.

Enguany ells treballs de camp es concentraran enguany en l’excavació del claustre del monestir de Santa Maria de Roses, situat a l’interior del recinte de la vila medieval. Aquest espai és un dels més desconeguts per investigadors i visitants. Excavacions anteriors realitzades a l’entorn, varen determinar l’existència d’una església tardoantiga (segles VI-VII) en l’espai que ocuparà a partir del segle X el monestir. Del claustre, però, solament se’n coneixen les fases més modernes (segles XVII-XVIII), tot i haver-hi indicis de l’existència de canvis importants en la seva estructura al llarg del temps. L’objectiu dels treballs és la de resseguir l’evolució històrica d’aquest espai des de la creació de l’esglesiola tardoantiga, i els canvis que va patir el complex monàstic entre el segle X i el XVII.

Aquest curs internacional se centra en la formació de futurs professionals de l’arqueologia i del món de la restauració en l’especialitat d’època medieval i moderna. Enguany, i després dels problemes de mobilitat plantejats per la pandèmia del COVID -19. el curs recupera plenament la seva internacionalitat amb la participació de 15 estudiants provinents d’universitats catalanes, franceses i italianes, i de l’Escola de Restauració.

Gemma Domènech ha destacat que "el curs inclou no solament pràctiques en arqueologia de camp sinó que incorpora tot un seguit de pràctiques de restauració i consolidació d’estructures i de materials arqueològics, atès la importància que actualment pren la conservació i adequació dels espais arqueològics. L’objectiu és que els estudiants d’arqueologia i els de restauració de béns culturals treballin conjuntament, a través d’un coneixement mutu de les especificitats i tècniques emprades en cada cas. A més, coneixeran gràcies a diferents visites, diferents elements patrimonials de la comarca, com Sant Pere de Rodes o el Castell de la Trinitat". El curs combinarà doncs, tasques de l’arqueologia de camp (excavació, registre, planimetria...) amb el treball de laboratori i estudi de materials (neteja, classificació, dibuix) i altres activitats pràctiques (topografia, anàlisi d’arqueologia vertical...).

El treball pràctic es complementarà amb tot un seguit de conferències realitzades per experts que cada any tracten una temàtica específica. Enguany, el tema són els monestirs medievals. A més, durant el curs es realitzaran tot un seguit de sortides a alguns dels espais i jaciments d’època medieval més emblemàtics del nord-est català, acompanyats per experts en la història de cadascun d’ells.

Per la seva part, Èric Ibáñez ha destacat que "l’organització d’aquest curs internacional, amb la presència i participació d’estudiants provinents de diferents punts d’Europa, contribueix a la internacionalització de la Ciutadella més enllà de la vessant turística, projectant el monument en els àmbits acadèmic i de la investigació.

La direcció del Curs Internacional d’Arqueologia és responsabilitat de la dra. Gemma Domènech i Casadevall, directora de la Càtedra, i la direcció tècnica està a càrrec del dr. Lluís Palahí Grimal i la col·laboració de l’arqueòleg dr. Jordi Vivo, mentre que les pràctiques de restauració seran dirigides per Laia Abelló (ABAC). A més, aquest curs compta amb la col·laboració la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Perpinyà, la Universitat de Lió 2, la Universitat d'Avinyó, la Universitat de Nimes, la Universitat de Pàdua, la Universitat de Tuscia-Viterbo, la Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.