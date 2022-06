El 47è Aplec de l’Escala estrena sis sardanes i en recupera deu

Amb l’exitosa celebració del cercabars vermut itinerant del Cor Indika, dirigit per Ramon Manent, i la ballada al capvespre, a la Platja, amb la cobla La Principal de Cassà, aquest dissabte passat, l’Aplec de l’Escala ja està en marxa tot recuperant al màxim la seva estructura habitual, amb els actes principals, tant el de la jornada de l’Aplec, aquest diumenge, com els previs, divendres i dissabte. A banda de la presentació d’un cd del compositor Francesc Picart aquest divendres, destaca del programa l’estrena de sis sardanes i la recuperació d’una desena més, una fita única a Catalunya que fa que l’Aplec sigui «la festa major sardanista de l’Escala», assegura el president de l’Agrupació Sardanista Avi Xaxu, Jordi Gallegos.

Si comparem el format de l’Aplec de l’any passat, quan hi havia moltes restriccions, al d’aquest any hi ha tot un món. També molt d’esforç i dedicació de la junta de l’agrupació per tornar a la normalitat. De tots els actes habituals, només han caigut del cartell l’exposició i l’exhibició de danses de la Farandola, que encara no ha agafat el ritme. També cal matisar que, en cas de mal temps, l’especial concert de la cobla Ciutat de Terrassa que es fa dissabte al vespre-nit a la Riba es posposaria.

El plat fort de l’Aplec té lloc, sens dubte, al llarg de tot el diumenge, a la plaça Catalunya. Enguany, les cobles convidades són Els Rossinyolets, de Castelló d’Empúries; La Principal de l’Escala i la Ciutat de Girona. Durant la festa s’estrenen sis sardanes: A Jordi Gallegos, del mestre figuerenc Jaume Cristau; Rosselló, el debut de Guillem Ponsí; Asseguts a taula, de Xavier Forcada; L’Escala empordanesa i marinera, de Josep A. López; Agraïts a la vida, de Joaquim Hostench, i Dalt la carena, de Josep Cassú. «L’agrupació Avi Xaxu tenim molts amics i la coneixença amb aquests amics, siguin sardanistes o compositors, ens brinda l’oportunitat que ens regalin sardanes», comenta Gallegos tot afegint que això suposa un gran estalvi per a l’entitat. D’entre totes aquestes, el president destaca l’estrena de Dalt la carena, del mestre Josep Cassú, dedicada a Francesca Gelabert i Josep Burniol, ja que el compositor va morir fa pocs dies.

Durant l’Aplec, que es fa a partir de dos quarts d’onze del matí i a dos quarts de cinc de la tarda, també es recuperen sardanes de l’Avi Xaxu, una tasca ingent per salvaguardar el patrimoni cultural local que fa molt de temps que duen a terme: La Fontana, La cançó de les mares i Cançons que tornen. Com a nota curiosa, només s’interpreta una sardana composta per una dona, Essències de dones, de M. Mercè Navarro. La varietat en la programació de sardanes, explica Gallegos, està justificada perquè «hem de programar de tots els compositors».

Dos concursos de colles

A la jornada matinal, explica Gallegos, està prevista la interpretació de La Sardana lligada. «És una sardana revessa senzilla que ningú coneix ni tampoc anunciem quina és. Es fa un concurs i la colla que la treu és la guanyadora», comenta el president. Aquesta proposta lliga també amb la celebració, ara a la tarda, del setè concurs de colles improvisades que fan a partir de la sardana Sant Pere Pescador, de Francesc Mas, interpretada per La Principal de l’Escala. Jordi Gallegos també remarca que està previst tocar Montjoliu, de Manuel Oltra, la sardana unitària del Dia Universal de la Sardana. És aquesta, concretament, ja que se celebra el centenari del naixement del mestre. També s’interpreta la Sardana de l’Any que just ha estat escollida aquest cap de setmana passat a la final de Sabadell.

Una de les novetats d’aquesta edició és que s’aposta per fer al migdia, i no a la tarda com era habitual, els parlaments i els actes d’homenatge. També en aquest apartat s’inclou el lliurament anual de dos guardons importants: el Sardanista de l’Any i l’empresa col·laboradora de l’any. A més a més, es proclama el càrrec sardanista 2022 que no es revela fins aquest dia.

Símbol del retorn, el cartell

D’altra banda, cal destacar que el cartell d’aquest any l’ha dissenyat l’artista Nil Perujo (1992), d’Anglès, qui ha volgut reflectir, amb les mans agafades, la recuperació de la dansa oficialment a l’Escala. Aquesta és la segona col·laboració que fa amb l’Aplec. Nil Perujo fa una pintura realista-figurativa i ja té una dilatada trajectòria expositiva.

Homenatge: Josep Maria Bernils recorda el cronista Ricard Guanter

Un dels valors de l’Aplec de l’Escala és que sempre es reserva un espai per al record d’aquells que ja no hi són. És el cas del cronista escalenc Ricard Guanter i Flaqué (1932-2012) a qui, amb motiu dels deu anys de la seva mort, se li ha volgut dedicar l’Aplec. Ricard Guanter, explica Jordi Gallegos, «havia treballat molt per la memòria oral, per les tradicions, els costums i la història de l’Escala». Així, no només se’l recorda amb un article escrit pel seu fill gran dins el llibre de l’Aplec, sinó que Josep Maria Bernils ofereix una xerrada sobre la figura del cronista enllaçant-lo amb la del seu propi pare, Josep Maria Bernils i Mach, cronista de Figueres, dissabte, a les 6 de la tarda, a l’Alfolí de la Sal.

D’altra banda, diumenge es recorda també els traspassats Carles Pous, Lluís Albert i la mestra de grup de danses La Farandola, Margarida Roca, el veterà sardanista Josep Burniol i, fa pocs dies, Jesús Ventura, director de la cobla Ciutat de Girona. A tots se’ls dedica la sardana Bells records, de Joaquim Hostench.