El Festival d'Arts Escèniques de l'Empordà Fastt programa per aquest estiu espectacles que no s’han vist durant la temporada teatral a la comarca. Entre aquests hi ha teatre de text, circ, un espectacle itinerant pel bosc, clown i sessions de swing i cuplets, tots ells pensats per representar-se en espais singulars i a l’aire lliure. Un any més, el festival creix i estén la seva xarxa per micropobles empordanesos i enguany estarà present a Garrigàs, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaür.

La programació d’aquesta edició compta amb 8 espectacles que es repartiran pels micropobles del Fastt. La inauguració del festival, la nit del 7 de juliol, serà a Garrigàs i anirà a càrrec de la companyia mallorquina Circ Bover, que presentarà la seva producció Àvol. L’espectacle de circ contemporani és una manifestació còmica i reflexiva sobre l’actual paper de la cultura. L’endemà, 8 de juliol, el Fastt es traslladarà a Siurana, on es veurà El bon policia, la producció d’El Maldà a partir de la comèdia de Santiago Rusiñol. L’obra, que es va veure a Barcelona la passada temporada teatral, posa en evidència els prejudicis socials i l’arbitrarietat de la justícia a través de la història de supervivència de dos amics.

Pel primer cap de setmana del festival, el Fastt programa l’aclamada coproducció de FiraTàrrega, el festival TNT, la Fira Mediterrània de Manresa i l’Antic Teatre de Barcelona, Parné. L’espectacle dirigit i interpretat per Glòria Ribera i que es representarà a Ordis el 9 de juliol, és un recull de cuplets carregats de picardia política, sentit de l’humor complex i reivindicació de la vida més enllà de la norma. L’endemà, 10 de juliol, el festival altempordanès comptarà amb l’espectacle de clown de Maite Guevara, ¡Qué buen día!, que arribarà del País Basc per compartir amb el públic jocs, objectes impossibles, anècdotes i històries. Aquest tindrà lloc a Palau de Santa Eulàlia i està pensat per a tots els públics.

La segona setmana començarà amb Hamlet 0.1, la Stand-up Tragedy –un monòleg cara a cara amb l’auditori, parlant directament al públic– creat i dirigit per Sergi Belbel i interpretat per Enric Cambray. L’espectacle, estrenat aquest any a Barcelona, és una relectura del primer acte de la famosa tragèdia de Shakespeare en clau d’humor i es veurà a Sant Mori el 14 de juliol. L’endemà, 15 de juliol, la Cia Pagans presentarà a Vilaür l’obra Paraules que trenquen Ossos, un espectacle que interactuarà directament amb el públic, el qual s’haurà d’endinsar de nit al bosc i rebrà comunicacions al telèfon mòbil que el sorprendran. Per aquest muntatge, guanyador del Premi de la Crítica d’Arts Escèniques com a millor espectacle de carrer 2021, s’han previst dues sessions, a les 21.30 h i a les 23 h, amb un aforament màxim de vint-i-cinc persones en cada una d’elles.

El darrer cap de setmana del FASTT hi haurà, el 16 de juliol a Vilamacolum, l’espectacle Kilòmetres de Meritxell Yanes. L’obra tragicòmica explica, a través d’un monóleg escrit i dirigit per Marilia Samper, la història d’una família recorrent les passes d’aquestes persones al llarg dels anys i dels llocs, en un relat que qualsevol persona es pot fer seu. La clausura del FASTT, el 17 de juliol, es farà a Vilanant i comptarà amb dues companyies de dansa: The Dawn Beat i la Cia Mar Gómez. Vespre de swing, nom de l’espectacle que posarà punt final a l’edició, combinarà dues peces de swing de les dues companyies. The Dawn Beat serà una mostra de Lindy Hop i la Cia Mar Gómez barrejarà dansa i teatre. Aquesta última companyia finalitzarà l’espectacle amb una classe oberta al públic. Per acabar amb la festa, DJ Llamàntol amenitzarà la nit amb una jam session gratuïta amb discs de vinil dels anys vint i trenta.

Aquesta serà la primera vegada que el FASTT programa espectacles els diumenges, dia en què la programació anirà dedicada a tots els públics. El primer diumenge amb l’espectacle de clown i el segon amb swing.

Eléctrico 28 protagonitzarà Micropobles a escena

Micropobles a escena és la proposta que impulsa el FASTT per incentivar la participació ciutadana als micropobles on té lloc el festival. Aquest any s'ha escollit un workshop titulat La teva mirada al carrer, que dinamitzarà el col·lectiu escènic Eléctrico 28, finalista dels XXIII Premis de la Crítica d’Arts Escèniques i que es va veure a Fira Tàrrega 2021.

El taller tindrà lloc les tardes del 13 al 16 de juliol i el resultat es podrà veure el 17 de juliol a Vilanant (a les 12h i 18 h de la plaça Major), en el tancament de l’edició. L’activitat consistirà en un taller d’arts performatives a l’espai públic tenint en compte el treball de l’espai i del propi cos, així com l’observació imaginativa dels pobles. És un taller fet íntegrament al carrer, orientat a qualsevol persona major de 16 anys amb o sense formació en arts escèniques o teatre.

La proposta serà gratuïta tant per als participants al taller com per als espectadors i per a participar-hi cal inscriure's a través del web del festival (www.fastemporda.cat).

La cultura, més accessible

El Fastt aposta aquest any per una política de preus encara més popular i per garantir l’accés a la cultura per a tothom. És per això que l’organització ha decidit reduir el cost de cada entrada, que a partir d’ara costarà 12,5 €. Es podran adquirir a través de la web www.fastemporda.cat a partir del dimarts, 31 de maig.

Sobre el festival d’arts escèniques de l’Empordà

El Fastt neix el 2013 de la mà de l’Associació Fast, un col·lectiu de persones amb un gran sentiment d’identitat territorial que durant cinc anys va oferir múltiples propostes escèniques a l’Era del Mas Gironí, a Garrigàs. Després de dos anys d’aturada, el 2020 pateix diversos canvis: es passa a anomenar Fastt i canvia de format. És aleshores quan es converteix en un festival d’arts escèniques en xarxa per diversos micropobles de l’Alt Empordà.

La raó de ser del festival és crear comunitat i acostar la cultura als municipis que no hi tenen accés. La sostenibilitat, proximitat i ruralitat són els pilars fonamentals i té un doble objectiu: ser una proposta cultural i de lleure pels veïns dels micropobles i permetre que els municipis guanyin notorietat i que, en definitiva, el projecte actuï com a generador d’oportunitats pels micropobles.