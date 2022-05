El festival d’arts escèniques de l’Empordà Fastt tornarà del 7 al 17 de juliol conservant la seva filosofia: acostar la cultura a les zones rurals i potenciar la descoberta de petits municipis empordanesos. Aquesta serà la tercera edició d’un festival que, el 2020, va decidir canviar de format –anteriorment se centralitzaven tots els espectacles al Mas Gironí de Garrigàs– i apostar per construir un festival d’arts escèniques en xarxa per diversos micropobles de l’Alt Empordà.

Enguany el festival creix i suma dos municipis més, Ordis i Vilanant, que s’afegeixen als que ja formaven part de l’edició anterior: Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Siurana, Sant Mori, Vilamacolum i Vilaür. La programació del Fastt, que es donarà a conèixer properament, estarà repartida per espais singulars i a l’aire lliure de tots aquests municipis.

La proposta artística del festival d’arts escèniques de l’Empordà està formada per una doble programació. Per una banda, durant el dia té lloc Micropobles en escena, una proposta de participació ciutadana que té per objectiu oferir una experiència de creació artística col·lectiva als veïns dels micropobles. Per altra banda, durant les nits es programen espectacles de mitjà i gran format de teatre, dansa o circ.

Eléctrico 28 protagonitzarà Micropobles en escena

Enguany el col·lectiu artístic que dinamitzarà Micropobles en escena serà Eléctrico 28, finalista dels XXIII Premis de la Crítica d’Arts Escèniques i que es va poder veure a Fira Tàrrega 2021. La companyia farà un workshop titulat “La teva mirada al carrer” les tardes del 13 al 16 de juliol. El resultat d’aquests tallers es podrà veure el 17 de juliol a Vilanant, en el tancament de l’edició.

L’activitat consistirà en un taller d’arts performatives a l’espai públic tenint en compte el treball de l’espai i del propi cos, així com l’observació imaginativa dels pobles. És un taller fet íntegrament al carrer, orientat a qualsevol persona que vulgui explorar maneres de canviar usos establerts de l’espai públic i que vulgui transmetre els seus sentiments en relació amb la vida al carrer.

L’objectiu de Micropobles en escena és fomentar la participació i col·laboració dels veïns, oferint la possibilitat de viure una experiència de creació artística col·lectiva. Qualsevol persona, habitant o no dels municipis del Fastt i major de 16 anys, es pot inscriure de forma gratuïta al taller a www.fastemporda.cat.

El cartell de la nova edició

Les arts performatives i la seva qualitat de fer-nos descobrir històries i experiències han estat la inspiració per a dissenyar la identitat de la nova edició. El misteri, la intriga i la curiositat per la programació del Fastt són els protagonistes de la nova imatge, dissenyada per Maria Alzamora, on s’aprecien fotografies de persones a qui no se’ls veu la cara però, en canvi, en destaquen altres elements clau en la creació performativa: la gestualitat, l’escenografia o el vestuari.

El Fastt se celebra a l’estiu i en entorns que transmeten molta energia i ganes de compartir estones envoltats de cultura. Així doncs, s’ha decidit ampliar la paleta cromàtica i treballar amb 8 colors diferents, cadascun associat a un dels municipis que participen en aquesta edició.