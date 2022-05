El projecte Dalí Cibernètic arribarà a l'Ideal de Barcelona el 20 de setembre amb l'estrena mundial d'una experiència immersiva sobre Salvador Dalí que inclourà el metavers. L’univers poètic i oníric dalinià s’experimentarà a través de projeccions de gran format, instal·lacions interactives, hologrames, realitat virtual i intel·ligència artificial. La coproducció internacional de Layers of Reality i Exhibition Hub té prevista una gira internacional durant els pròxims 4 anys a més de 30 ciutats, entre les quals hi ha Londres, Brussel·les, Zurich, Budapest, Munich, Torí, Roma, Colònia, París, Bristol, Dublín, Manchester, Anvers, València i Bilbao. S'està treballant en un futur recorregut per Amèrica i Àsia-Pacífic.

A més del recorregut que conté projeccions de gran format, instal·lacions interactives i hologrames amb una durada total de 90 minuts, el muntatge permetrà, per primera vegada en la història, que els visitants d’un centre expositiu entrin en el metavers dalinià de forma col·lectiva. Una experiència de realitat virtual amb llibertat total de moviments que convidarà els visitants a passar quinze minuts en l'univers digital de Dalí.

Cada visitant podrà personalitzar un avatar digital per passejar físicament de forma col·lectiva amb els seus acompanyants a través d’un espai virtual on les obres més reconegudes de Dalí prendran vida per submergir-los en un viatge impossible a quatre entorns dalinians per excel·lència: el mar, el cel, el desert i el buit.

Dalí va ser pioner en la utilització d’eines digitals per crear les seves obres. La seva obsessió per la tecnologia el va portar a treballar amb els primers ordinadors i les primeres màquines de pensar per anar més enllà dels límits de la realitat que ens envolta, d’aquí el títol Dalí cibernètic. De jove, a més, afirmava que l'art li resultava anacrònic i preveia que seria "substituït per formes més fecundes, encara impossibles d’imaginar, completament fora del límit de les belles arts i absolutament d’acord amb la nostra època".

Les instal·lacions que ocuparan els 2000 metres quadrats d'espai expositiu són una producció de Layers of Reality per a Ideal Barcelona en col·laboració amb artistes digitals i estudis com Antiloop, Blit Studio, Tururut, Burzon Comenge, entre d’altres.