L’escriptor i professor de secundària Daniel Genís Mas (Castelló d’Empúries, 1977) debuta en narrativa amb Uns déus ferotges (Males Herbes), una novel·la clàssica d’aventures que transcorre a la mediterrània del segle XII i que dialoga amb A les muntanyes de la follia de Lovecraft i La narració d’Arthur Gordon Pym de Poe. L’autor té previst fer la primera presentació del llibre aquest dimecres a dos quarts de set de la tarda, a la llibreria Gigamesh de Barcelona, al costat d’Antoni Munné-Jordà. L’autor també ja té data fixada per presentar-lo a Figueres, el juny.

Daniel Genís ja havia publicat anteriorment altres treballs al voltant de la moral, la història i el pensament polític a la Catalunya medieval i moderna. També és assessor de la col·lecció L’Arca de Laertes Editorial i director del portal El Biblionauta però encara li faltava endinsar-se en la ficció. A Els déus ferotges ha imaginat una història protagonitzada per Abu Jafar, un jove de 16 anys que marxa de casa per emprendre un viatge a l’ignot, una aventura fantàstica a través de terres estranyes on trobarà personatges estrafolaris i correrà perills que no són d’aquest món.