Figueres es prepara per viure, entre el 28 d'abril i 3 de maig, les Fires i Festes de la Santa Creu de la "recuperació", unes fires més compactes, "femenines i amb mirada de dona". Durant la presentació del programa, l'alcaldessa Agnès Lladó ha convidat a tothom a "sortir, gaudir i agafar aire". Ho podran fer amb programa que inclou un centenar d'activitats en les quals participaran una seixantena d'entitats locals. "Seran unes fires especials", ha comentat. En aquesta línia, el pregó serà "femení i reivindicatiu" i el faran dones esportistes de diferents generacions amb la voluntat "de posar en valor la trajectòria de l'esport femení". Esportistes com Jana Riera, del club tennis taula Tramuntana i Jana Brussés, del Club Atletisme Figueres, junt amb Imma Clopés, atleta olímpica, Anna Junyer, jugadora i entrenadora de bàsquet professional i Eva Fernández, tennista i primera figuerenca que va estar a la WTA. També és una dona la que ha creat el cartell d'aquest any: l'artista Lola Ventós qui ha gestat una obra evocadora i que vol servir, com ha explicat a través d'un missatge de veu, "per donar veu a tots els nens del món".

Una altra de les grans novetats d'aquestes Fires és el trasllat de l'Embarraca't, ara transformat i rebatejat com El Rampell, al Parc de les Aigües, un canvi que es fa realitat després de llargs debats amb el col·lectiu de joves. De fet, ells han participat en la seva elaboració. En aquest nou emplaçament hi haurà un escenari principal pels concerts de Ginestà, Roba Estesa, Marcel i Júlia i Lildami, entre altres, i dos espais més on s'ubicaran els estands de les entitats i on es faran activitats de petit format dirigits a tothom amb la voluntat d'atraure a un públic familiar. La música de festa major també tindrà un altre espai, la plaça Catalunya, amb concerts d'orquestra com La Costa Brava o los Diablos.

Les Fires també inclouran el tradicional parc d'atraccions que es farà del 28 d'abril al 8 de maig. No faltaran el dia del Nen, on els infants pagaran 2 euros, i una jornada inclusiva. No hi faltaran els actes tradicionals com la Fira de l'1 de maig i la Fira del Llibre Vell organitzades pel Casino Menestral, les Creus de Maig, la Diada castellera així com un castell de focs artificials que posarà punt i final a les festes.