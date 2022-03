La jove artista de Castelló d’Empúries, un dels nous talents de l’Alt Empordà, acaba d’estrenar el videoclip del seu primer single Me faltas tú, on la cantant fa un canvi de registre i s’anima a jugar amb el R&B: «Ara mateix m’interessa descobrir que és el que m’agrada i el que no, el que vull i el que no vull». Des de divendres passat ja es pot descarregar el seu nou treball a totes les plataformes digitals: Apple music, Spotify i YouTube i també es pot veure per Instagram i TikTok.

En aquests moments l’artista està treballant en la creació de nous temes amb Dj. Lao, compositor i productor de Me faltas tú. La cançó es va gravar a l’estudi Andromeda, a Blanes i ens porta una història personal i d’amor que pot haver-li passat a tothom: «De fet, en el moment de crear la lletra jo estava vivint una situació com la que es descriu i això feia que hi poses més sentiment real en cantar-la». Llum assenyala que li agradaria reunir tot el que està aprenent i acabar fent les seves pròpies cançons, «vull que la meva música sigui jo». La jove de dinou anys és un talent portentós de la música soul amb un amplíssim registre vocal. Es va donar a conèixer amb la seva participació al programa La Voz Kids de l’any 2017 i el públic europeu la va descobrir quan va quedar en tercera posició al Bravo Eurovision Festival, un concurs per a joves artistes en què participen cantants de 24 països. Recentment, ha estat aspirant al nou talent show de Catalunya Eufòria. Llum Blancafort: La veu de l'Aretha Franklin, a l'Empordà Tot i que el seu estil principal és el soul i el pop, Llum Blancafort s’atreveix amb tot i està tocant nous estils, perquè, com tots els artistes «som el producte dels nostres experiments». Les ganes de créixer musicalment l’han portat a fer la seva primera incursió en el flamenc de la mà de la companyia Jarapa i també està en contacte amb una banda de rock del 70, 80, 90 per continuar explorant noves facetes. Només fa dos anys que es dedica al món de la música de forma professional entrenant el seu talent a l’escola Mónica Lucena de Roses, i la seva veu, ja ha arribat molt lluny. Amb ella treballa totes les seves capacitats artístiques al complet i sobretot l’actitud a l’escenari, guanyant confiança i seguretat en si mateixa. Els que ja s’han emocionat amb el seu art consideren que té una personalitat imparable, un potencial increïble que s’adapta a tots els estils tot i que el seu fort és la música negra. Una mini Areta Franklin és com alguns han arribat a definir aquest nou valor emergent de la música. La participació en el concurs europeu Bravo Eurovisión va ser un impuls per a la seva incipient carrera i també una font de motivació per continuar avançant «en un món que sé que és complicat». Tot i que li agradaria fer del cant una professió, assegura, «segueixo amb els meus estudis acadèmics i estic estudiant un cicle superior de Desenvolupament d’aplicacions web a Girona». L’estiu passat va participar en el festival Istiu de Castelló d’Empúries i recentment, coincidint amb el dia de la dona, va participar en un concert solidari al Cercle Sport de Figueres on va ser aplaudida pel públic, essent per a molts un gran descobriment. Amb els peus a terra, somia que la seva música es conegui arreu. «L’estiu passat vaig actuar en directe en diversos locals de Castelló d’Empúries i Empuriabrava i per aquesta temporada ja tinc alguns bolos confirmats» conclou la jove artista.