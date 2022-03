L’Empordà té grans veus que emergeixen dins el panorama musical català. Dissabte passat, al Cercle Sport de Figueres, el públic va poder gaudir d’un tastet del talent de quatre joves dones artistes que van sorprendre pel seu potencial. Ariadna Vieyra, Carla Martin, Llum Blancafort i Violeta Leal que va debutar amb la banda Bad Cocktail, van oferir una vetllada plena de força i energia, destinada a fer de la música un pont per a la solidaritat. Les artistes van actuar a benefici de We Love Uganda que recull fons per a garantir l’educació d’una vintena de nens de primària i secundària becats per l’entitat figuerenca aquest mes de gener, coincidint amb la reactivació de l’escola, al país.

La propera activitat solidària és una desfilada de moda aquest diumenge al Teatre de Roses, a les sis de la tarda. Alumnes de les escoles de dansa de Roses i Figueres sortiran a l’escenari per lluir les noves tendències de primavera estiu que presenten diferents comerços de Figueres: Big Bang, Pirates i Princeses, Bonet, La llar del Nadó i Double Agent i Nou Nens de Roses, juntament amb els dissenys de la firma rosinca Sereia.