Si alguna cosa caracteritzava el bateria figuerenc Toni Gadea (1950-2021) era el seu bon humor i optimisme. En donen fe tots aquells que el van conèixer i hi van col·laborar. Ara, el món de la música, els seus amics, s’uneixen per retre-li un homenatge pòstum en forma de concert el proper 26 de març, de les 11 a les 14 hores, a la plaça de Can Mario de Palafrugell. En el cartell destaquen Jordi Patxecu, l’Escola de Música de Palafrugell –on va ser professor–, Neus Mar Quintet, Port Bo i un concert de bateries –molts d’ells en foren alumnes– sota la direcció de Santi Arisa, entre altres.

Qui no faltarà a aquest acte, organitzat per l’Ajuntament i coordinat per Jordi García i Blanca Gich, és el compositor Santi Escura qui, al costat del saxofonista Jordi Paulí, els contrabaixistes Manel Vega i Mònica Serra i el bateria Jordi Morell, que ocupa el lloc deixat per Gadea, oferirant una Jam Session. Santi Escura va conèixer a Toni Gadea l’any 1993 i, juntament amb Claudi Arimany, van tocar junts en infinitud d’ocasions. «Com a músic, en Toni tenia un talent innat que, des de ben jove, va demostrar, duia el ritme a les venes», explica Escura. De fet, Gadea va començar a tocar als 12 anys amb l’orquestra Ritmos, on el va introduir el seu primer mestre Paco González, i deixava a tothom amb la boca oberta. Així va ser com el va fitxa Florenci Mauné pel Grup Mauné i els seus Dinàmics, una formació revolucionària que introduí la tenora dins la música pop. «Com a bateria tenia una capacitat d’adaptar-se a qualsevol estil i tendència musical que li demanessis i rere aquesta immensitat com a gran músic hi havia una senzillesa personal, una honestedat i cap mena d’arrogància», assegura Escura qui en remarca el seu increïble i mític sentit de l’humor.

En aquest concert a Palafrugell, poble que el va quasi adoptar i on era molt estimat, no faltarà la representació del món de les orquestres. No és d’estranyar ja que al llarg de la seva trajectòria Toni Gadea va actuar amb nombroses d’elles: l’Orquestra Ritmos, el Grup Mauné i els seus Dinàmics, les orquestres Maravella –on va ser-hi més de vint anys–, Xavier Cugat, Gerunda –en fou el fundador–, Metropol i Neus Mar, entre altres.

Mestre generós

A banda de la seva faceta interpretativa, Toni Gadea també va desplegar un intens vessant com a docent. «Era un mestre generós 100% i no conec cap alumne que no es convertís en amic seu, també», assegura Escura qui admet com ell mateix va aprendre moltíssim al seu costat. «El seu bagatge, experiència i anecdotari eren tan grans, després de tocar durant tants anys, era un llibre d’aventures», afegeix Escura qui creu fermament que «Gadea és el bateria més important que ha donat Figueres». «Ell va marcar i jo el reivindico com un figuerenc il·lustre i de categoria».