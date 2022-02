Fabricants de Futur entra a l’Imperial War Museums

Just unes setmanes abans de l’esclat de la pandèmia, l’ONG escalenca Fabricants de Futur va exposar a la galeria Ventós de Figueres la mostra Awakening Heart (Cor despert). Donava veu així a un col·lectiu d’artistes afganesos que reflexionaven, amb les seves creacions, sobre la identitat, les pors i la comunicació. Un dels objectes d’aquella exposició, que es custodiava gelosament dins un calaix, era el llibre El nostre món és el vostre món, que contenia imatges colpidores sobre la petjada de la guerra viscuda i explicada en primera persona. Ara, aquest llibre es dipositarà en el fons del britànic Imperial War Museums juntament amb poesies de Joe Molloson i gravacions de Hikmatullah Rahmanzai.

L’artista i integrant de Fabricants de Futur, Amelia Burke, explica que feia temps que meditaven el destí del llibre, «quin podia ser el lloc ideal per preservar aquest material tan sensible, tan dur». «Calia que fos un lloc acadèmic perquè el llibre continuï treballant en benefici de la Humanitat», assegura Burke per a qui un dels grans assoliments d’aquest volum d’autor és que tots els continguts foren enviats lliurement per persones afectades directament per la tragèdia de la guerra. «És un material molt sincer».

Burke va escriure als responsables de l’Imperial War Museums, un centre nascut el 1917 durant la Primera Guerra Mundial i inaugurat tres anys més tard a Londres. Des del 1970, disposa de diferents seus i a cadascuna d’elles hi ha espais oberts al públic per educar entorn els conflictes i apropar el discurs a la població. L’Imperial War Museums atresora diverses col·leccions, documents personals i oficials, fotografies, material cinematogràfic, gravacions d’història oral, art, vehicles, avions militars i, sobretot, una gran biblioteca accessible a acadèmics, investigadors i estudiants. L’activista se sent molt satisfeta amb la resposta rebuda directament per la cap d’accés a les col·leccions i recerca, Maria Castrillo, qui va agrair-los «el generós oferiment per donar aquest fascinant llibre». En aquest sentit, es converteix en «la nostra primera obra col·lectiva a ingressar en un museu d’importància internacional», afegeix Burke.

Fabricants de Futur funciona des de l’any 2011 es va consolidant dins el moviment de l’activisme del decreixement. De fet, des de fa un temps forma part del grup Research and Degrowth (R&D) que té el cor a la Universitat Autònoma de Barcelona i que actualment dirigeix l’economista ecologista Giorgos Kallis, vinculat a l’ICREA. Amelia Burke explica que es tracta d’un grup internacional amb membres acadèmics de diferents països i que la seva voluntat actual és «donar a conèixer tots els aspectes del decreixement al gran públic, principalment entre els nens i adolescents». És per això que valoren molt positivament l’experiència que té Fabricants en aquest sector. Val a dir que l’ONG ha dut a terme nombrosos tallers de decreixement i sostenibilitat en molts centres educatius de la comarca. L’objectiu de Research and Degrowth és desenvolupar programes educatius i iniciar-los a Catalunya.