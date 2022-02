Després que el Consell del Carnaval de Roses decidís mantenir la celebració del Carnestoltes durant les dates previstes (del 25 al 28 de febrer), aquest migdia ha tingut lloc la presentació del cartell que posarà la imatge a la festa d’aquest 2022. L’autor del cartell és l’il·lustrador i tatuador Job Fontes, que ha dissenyat una imatge amb molt simbolisme i que reflecteix el moment actual. La presentació ha tingut lloc al Teatre Municipal i l'autor del cartell ha estat acompanyat de l'alcalde de Roses, Joan Plana, i el regidor de Cultura, Èric Ibáñez.

L’alcalde ha definit la presentació com un acte "que enguany es carrega d’un simbolisme molt especial ateses les circumstàncies i incertesa dels passats mesos, que feien perillar la nostra festa més icònica. Podem així recuperar un Carnaval, que encara que no serà absolutament igual al d’edicions anteriors, estem convençuts que serà un Carnaval molt especial i que la gent gaudirà molt".

En aquest 2022 que segueix marcat per la crisi sanitària, la creació ideada per Fontes es fa ressò del moment actual i mostra tres sardines disfressades a punt de ser alliberades de la seva llauna. La badia, la platja i la façana marítima de Roses se situen com a teló de fons. L’Ajuntament continua així amb la tendència de mostrar, amb cada nova edició, la visió artística que diferents dissenyadors, dibuixants, il·lustradors... poden aportar del carnaval rosinc.

Job Fontes, il·lustrador i tatuador, ha explicat que en l’elaboració del cartell ha combinat diferents elements identitaris del Carnaval, com són les sardines -que a Roses guanyen encara més simbolisme per la relació del municipi amb el mar i el món de la pesca-, amb aspectes del moment actual, plasmat en una llauna que representa en to humorístic la situació de confinament i tancament viscuts en els darrers temps. Fontes ha remarcat que "he volgut a més situar l’escena des d’una vessant de mar cap a terra, mostrant la badia i la primera línia d’edificis, donant així també protagonisme a un edifici singular i molt important per a Roses com és Ca l’Anita".

El cartell presentat serà la imatge omnipresent del Carnaval 2022 a Roses i amb ella s’il·lustraran totes les campanyes i material promocional que l’Ajuntament realitza en cada edició per a la difusió de la festa.

Sobre la celebració del Carnaval, Èric Ibáñez ha remarcat que "a causa de les mesures preventives encara vigents, actes com els balls de l’envelat no es realitzaran en aquesta edició. Sí es mantindran les passades de divendres, dissabte i diumenge, així com la festa del port, que enguany, com a novetat, es tancarà perquè només puguin accedir-hi les colles inscrites a la passada, tal i com venen reivindicant les colles des de fa temps."