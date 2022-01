Roses i el Carnaval són dues paraules impossibles de separar. La tradició està tan arrelada en la vida dels rosincs que enguany han decidit mantenir la festa. Després de dues reunions de les colles integrants del Consell de Carnaval, una celebrada el setembre passat i la darrera fa uns pocs dies, s’ha apostat per preservar la festa en un format molt més reduït, del 25 al 28 de febrer, limitant-la a les tres desfilades habituals i una festa al port únicament accessible a les colles participants. Amb el cartell de la festa a punt de sortir del forn, cal dir que no es farà cap ball però que els organitzadors estan estudiant la possibilitat de fer l’arrossada popular, recuperant l’antic format a l’aire lliure, si la normativa sanitària vigent ho permet.

A la reunió duta a terme el setembre passat, dues de les quinze colles integrants del Consell de Carnaval ja van comunicar que no participarien en aquesta edició. La resta, però, es van mostrar fermes a tirar endavant, decisió que han mantingut ara també amb l’esperança que la pandèmia vagi minvant la seva incidència. El Consell de Carnaval no només l’integren les colles -en un nombre màxim- sinó també representants de l’Ajuntament, entre ells l’alcalde, i dels cossos policials que assessoren. «Aquest és l’òrgan on es prenen les decisions més importants que afecten el Carnaval», comenta el regidor de Cultura, Èric Ibáñez.

La proposta que es fa de festa enguany és de mínims i s’espera no atraure molt de públic, ja que l’Ajuntament evitarà les campanyes publicitàries habituals al sud de França. «Tenim l’experiència viscuda per Reis quan no es van produir grans aglomeracions», comenta el regidor qui afegeix que, per evitar. Així, la idea és suprimir l’arribada d’en Carnestoltes a l’envelat que habitualment es fa el dijous de Carnaval i ja passar a la desfilada de divendres a la nit. De fet, es preservaran les tres passades pel carrer principal de Roses. Per mantenir un cert control entre el públic assistent, col·locaran cadires al llarg de tota la rua perquè aquest estigui assegut. La rua de divendres es clourà al port, un espai reservat a les colles amb les seves carrosses. En aquesta edició, però, serà un espai tancat on només podran accedir les persones de les colles disfressades. «Volem evitar més moviment i també la conflictivitat que molt sovint provoquen gent sense disfressar», comenta Ibáñez qui és conscient de les dificultats que pot haver per tancar aquest espai a l’aire lliure. Ho faran amb tanques i disposaran dels efectius de la policia local i seguretat privada que caldrà contractar. El regidor reconeix que suposarà una despesa important però que, tenint en compte que eliminen quasi tota la resta d’activitats del programa, es podrà assumir. «És un esforç gran, tant humà com econòmic però val la pena», conclou.

Carnaval sí, Carnaval no

L’any passat, la pandèmia va obligar a anul·lar tots els Carnavals. També el de Roses. Enguany, però, els rosincs han dit sí a preservar la tradició carnavalesca apostant, però, per un format més reduït, local i casolà, quelcom que potser servirà per recordar aquell esperit de Carnaval de poble de fa dècades enrere i que molts dels actuals participants ni tant sols van viure.

Dins aquesta línia, es vol recuperar l’arrossada popular ubicant-la, de nou, a l’aire lliure, com s’havia fet durant molts i molts anys. Altres pobles de la costa, però, ja han anunciat que anul·len directament el Carnaval. És el cas de Blanes, Lloret i Tossa. A l’altre costat, però, destaquen Platja d’Aro, que segueix endavant, com fa Roses. El regidor de Cultura, Èric Ibáñez, explica que encara no han obert les inscripcions a les desfilades per a les colles participants i que no poden saber quantes, a excepció de les integrants del Consell de Carnaval, participaran.