L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà ha ingressat recentment tretze protocols notarials històrics corresponents a l’activitat fedatària de les notaries de Figueres, on exercia el pare de Dalí, Salvador Dalí i Cusí, i Sant Llorenç de la Muga l’any 1921. El total de volums notarials custodiats per aquest arxiu suma ja un total de 1.851 amb dates compreses entre 1800 i 1921. Els anteriors estan dipositats a l’Arxiu Històric de Girona. El conjunt del districte de Figueres supera els nou mil toms.

Entre el material destaquen moltes escriptures de protestos per impagaments per part de nombrosos particulars, en especial fets a la notaria de Salvador Candal, en canvi, el notari Martín Mestres Borrell va donar fe de nombroses vendes de finques rústiques. El 1921 també fou l’any del traspàs de propietaris de l’explotació de mines de Vilajuïga, Garriguella i Roses, la venda d’una botiga de vetesifils per vuit mil pessetes a Figueres a favor de Loreto Soler Cervera i coincidí amb la subhasta del magatzem de la duana de Portbou de milers de peces de cintes de seda i un automòbil Opel. Davant del notari Dalí es vengué un olivar als Fumats de Roses per dues mil pessetes i per 58 mil el Banco Hispano-Americano embargà una fàbrica de pasta amb tota la maquinària que havia estat del successor d’E. Pomés de Figueres, entre altres.