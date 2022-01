El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona arribarà aquest febrer al seu desè aniversari i preveu celebrar-lo amb una edició "excepcional" amb més de 80 artistes d'11 països diferents. El director del festival, Genís Matabosch, ha avançat que una de les atraccions que actuarà a la pista instal·lada al camp de Mart serà la Troupe Zola, una companyia fundada per un dels guanyadors de la primera edició del festival que ara estrenarà a nivell mundial les noves acrobàcies sobre la bàscula entre el 17 i el 22 de febrer. Matabosch ha anunciat que preveien un aforament de 38.624 butaques però les restriccions sanitàries deixen les localitats en poc més de 27.000 seients disponibles. El festival ja ha venut més de 12.000 entrades.

Després que el 2021 fessin una edició especial a l'espera de les millores en la situació sanitària, el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or celebrarà aquest 2022 els deu anys de la seva fundació. Els organitzadors havien previst celebrar la desena edició durant el 2021, però la pandèmia va obligar a fer un any de traspàs amb una programació que s'adaptava a les normatives sanitàries i el festival es traslladava al pavelló de Fontajau.

Ara, el director del festival, Genís Matabosch, ha promès una edició "excepcional" amb més de 80 artistes que participaran en les 16 representacions que es faran durant els sis dies que durarà el festival a finals de febrer. L'Elefant d'Or tornarà al camp de Mart de la Devesa de Girona amb una carpa que garanteix el 100% de visió des de qualsevol punt. L'aforament inicial previst era de 2.414 butaques, però amb les restriccions aprovades pel procicat limiten a 1.690 els espectadors que podran assistir a cada funció. En total hi ha a la venda més de 27.000 seients, dels quals 12.000 ja s'han venut. Pel que fa als artistes que hi participaran, Matabosch ha avançat que encara estan pendents de tancar tres atraccions de les 24 que hi haurà, però ha garantit que tots els espectacles que es vegin entre el 17 i el 22 de febrer seran inèdits a Europa.

El retorn dels primers guanyadors

Una de les atraccions més esperades és la de la Troupe Zola, que presentarà el seu espectacle de torres humanes fetes amb la bàscula. Aquesta companyia està fundada per un dels artistes que va guanyar la primera edició del festival i que ha escollit el circ gironí per presentar mundialment els seus espectacles.Per altra banda, la desena edició de l'Elefant d'Or també presentarà el Venice Carnival de la Troupe Grushin. És un espectacle que fusiona llits elàstics amb jocs icaris i barres russes. Per altra banda, des d'Uzbekistan hi haurà dues companyies que estrenaran els seus espectacles a Europa sorgits durant el confinament. Es tracta de Pharaoh de la Troupe Hametov que farà funambulisme recreant l'etapa dels faraons de l'antic Egipte. Per altra banda, Azizov i Makhmudov mostraran les seves acrobàcies mà a mà. Els dos artistes son medallistes en l'últim campionat mundial d'acrobàcies de Ginebra.

La Troupe Dulich acostarà el seu número de cintes aèries amb una complexa estructura de tres corones penjades a la pista a partir de la qual els artistes mostraran les seves habilitats. Una altra de les propostes més esperades és Wave de Ilya Ivantsov. Es tracta d'una atracció de malabars que utilitzarà un aparell nou en el mon circense per fer el seu espectacle.

Genís Matabosch ha detallat que aquesta atracció mostra un dels objectius del festival, que és convertir-se en "un aparador de noves disciplines i aparells circenses a escala internacional".

Un altre retorn familiar serà l'actuació de Junior. Es tracta d'un pallasso xilè fill de Pastelito, qui ja havia vingut en altres ocasions al festival gironí. Per altra banda, el Duo Mico també estrenarà a Girona el seu espectacle de cintes aèries presentat a l'espectacle X del Cirque de Soleil.

Preocupació per la incertesaLes entrades per les 16 funcions del festival del circ es van posar a la venda fa mesos, quan encara hi havia el 100% d'aforament permès en els espectacles culturals. Això ha obligat al festival a redistribuir les localitats per garantir els aforaments. A més, el volum de vendes és "molt positiu" i els organitzadors es mostren optimistes. Més enllà dels seients disponibles, però, els organitzadors es mostren preocupats pel "context d'incertesa" que hi ha de cara al febrer. Matabosch ha assegurat que tenen moltes ganes que aquest any es pugui viure una edició "extraordinària" per celebrar el desè aniversari del festival.

Un espai gastronòmic

A banda de la carpa del circ, el festival recupera el World Circus Market al palau firal de Girona. Aquest espai busca ser un punt de trobada professional. Més enllà d'aquest espai físic, Matabosch ha afirmat que el festival compta amb "un altre market" que no és físic, però que el palau firal també es converteix en un "fòrum de contractació". El principal motiu és que en aquest festival hi coincideixen diversos programadors i caçatalents i per això aprofiten la cita gironina per tancar actuacions d'arreu del món dels artistes que hi participen.

A part d'això, el festival preveu estrenar un espai gastronòmic en què el públic podrà degustar cuines d'arreu del món. Aquest nou espai es deu al fet que segurament s'eliminin els espais de restauració a l'interior de la carpa i no es pugui menjar mentre els espectadors veuen l'espectacle. Per això els organitzadors han optat per obrir aquest espai.