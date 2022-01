El disseny original que el pintor Pablo Ruiz Picasso va elaborar per al menú de la carta del conegut restaurant barceloní Els Quatre gats sortirà a subhasta el proper 20 de gener a Mònaco.

La casa de subhastes L'hôtel des Ventes de Monte-Carlo el subhastarà per un preu que es calcula que pot arribar a entre 120.000 i 150.000 euros.

El dibuix, a llapis, tinta i aquarel·la sobre paper, va ser fet entre el 1898 i el 1899, i fa gairebé 50 centímetres per costat. L'obra era en mans d'un particular a l'estat, es va vendre a la casa Sotheby's de Londres el 2002 i a la mateixa Sotheby's de Nova York el 2006, i ara tornava a ser en mans d'un particular.