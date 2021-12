L’assemblea de socis va refrendar divendres, 10 de desembre, l’elecció de Fede Luque Carrillo (Còrdova, 1955) com a nou president dels Amics del Castell de Sant Ferran. El professor jubilat agafa el relleu de César Barrenechea al capdavant d’una junta renovada i amb ganes d’impulsar la fortalesa.

Fede Luque és enginyer en electrònica industrial i professor jubilat de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, del qual en va ser alumne. Durant anys va ser l’únic catedràtic de tecnologia de la comarca. Fins ara era vicepresident dels Amics del Castell. La seva candidatura ha estat l’única que s’ha presentat a les eleccions preceptives. L’acompanyen Dionís Cañada (vicepresident); Núria Navarro (secretària); Joan Carné (tresorer) i els vocals Alejo Almendros, Enric Puigsegur, Jordi Sargatal, Mercedes Díaz, Núria Juanola, Octavi Dalmau i Bernat Espigulé.

Què l’atrau del castell de Sant Ferran?

Moltes coses. Amb el temps, he descobert que és una gran obra d’art, amb molt de potencial, en tots els sentits. I que Figueres i els figuerencs encara no hem sabut treure’n prou profit. És un monument de dalt a baix.

Com a enginyer hi deu veure coses que molta altra gent no sabem veure...

Primer de tot, cal deixar clar que el va dissenyar i construir, amb molta mà d’obra, un equip de seixanta o setanta enginyers militars encapçalats per Martín Zermeño. No deixa de sorprendre que, malgrat ser una obra de gran bellesa i envergadura, no va servir per a res perquè quan va estar acabat, la tecnologia bèl·lica ja l’havia superat.

Té algun racó especial?

La plaça d’armes. Ja des de ben petit m’ha fascinat. És el centre de tota aquesta geometria.

De quina manera la pandèmia ha afectat la programació dels Amics?

En molts aspectes. La situació ens va obligar a redirigir les activitats i ho continuarem fent. Organitzar xerrades, exposicions o altres coses té com a objectiu principal que la gent entri al Castell i el conegui millor, independentment del fet d’oferir actes culturals. També ens va permetre afrontar la recuperació d’algunes sales de la nostra seu que estaven buides i que ara ens seran d’utilitat.

Tenen projectes nous?

Continuarem amb tot allò que ha anat bé fins ara. Tenim la voluntat de potenciar les activitats de difusió i lluita contra l’Alzheimer, ja que la jornada que vam celebrar va ser un èxit rotund i va despertar molt interès. Sobretot, tenim ganes de fer coses per al Castell. I esperem que el nou POUM també aporti coses noves. Ens agradaria una gran millora dels accessos.

Com són les relacions amb el Consorci?

Totalment normals, com han de ser. Mantenim un contacte constant.