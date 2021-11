La relació de Federico García Lorca i els germans Salvador i Anna Maria Dalí Domènech és el nexe d'unió del muntatge teatral Lorca, posat en escena per l'actor i músic Joel Minguet. La doble representació celebrada aquest divendres al Jardí ha acabat amb una llarga ovació per part del públic assistent. La sessió del matí va omplir el teatre municipal amb nou-cents alumnes vinguts de diversos instituts de l'Alt Empordà, amb els quals Minguet va dialogar durant una bona estona. A la nit, el "paralautor" va repetir l'èxit d'una obra que està de gira des de fa tres anys i que ha recollit molt bones crítiques fins ara. Aquest cop, però, Joel Minguet n'ha rebut una de molt especial i emotiva, la d'Emília Pomés, hereva i persona de confiança d'Anna Maria Dalí. "Ja havia vist la representació quan es va presentar a l'Art i Joia de Cadaqués, però aquesta vegada m'ha entusiasmat perquè la figura d'Anna Maria hi és molt present. Un espectacle fabulós", declarava a Emporda.info en el vestíbul del teatre un cop acabada la funció. Joel Minguet, com ja havia fet al matí, va estat molt pendent dels comentaris dels espectadors mentre els dedicava CD's de Lorca.

Aquesta representació ha estat promoguda per Figueres a Escena de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament i els Amics dels Museus Dalí. "Estic entusiasmat d'haver pogut oferir la meva feina a un grup tant important d'estudiants i a la gent de l'Empordà que tan bé coneix aquesta relació del gran Federico amb els germans Dalí. Acostar els joves i la gent a la Cultura, amb majúscules, no té preu i és d'agrair que a Figueres hagi estat així", diu Joel Minguet.

Sobre l'escenari, durant més d'una hora, va mantenir l'audiència expectant recitant poemes de Lorca acompanyant-los del seu vigorós toc de guitarra. Amb tres d'aquests instruments va jugar a identificar la presència dels tres protagonistes. En mig de la platea també va engrescar el públic a tararejar una melodia carregada de melanconia, però que va convertir els espectadors en una coral carregada de ritme i complicitat.