L’Arxiu Municipal de Roses presenta aquest mes de novembre en la seva secció web El Document del Mes, l’estudi Plan de Ordenación de la Oferta Turística de la Costa Brava, datat del mes de març de 1978. Format per dotze toms, l’estudi ofereix una visió econòmica, social i urbanística de totes les poblacions de la Costa Brava, de Blanes a Portbou, durant la dècada dels 70.

Aquest treball fou encarregat per la Secretaria d’Estat de Turisme i està format per un volum total de 2.698 pàgines atapeïdes d’informació, 154 plànols i un pes total de 14 kg, que el converteixen en el document més pesant de l’arxiu rosinc. A través de les seves pàgines, s’hi analitzava, entre d’altres, l’àmbit territorial des d’un punt de vista geogràfic i urbà; l’oferta turística existent; els plans d’ordenació territorial de cada població: la quantificació de la demanda turística; les infraestructures esportives i els recursos naturals i monumentals; etc.