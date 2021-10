Maria Antònia March, vídua del polític i activista cultural Esteve Ripoll Cornell ha fet una donació a l’Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries d’un conjunt de documents gràfics i audiovisuals, incrementant d’aquesta manera la donació que va fer l’any 2017.

Es tracta d’un conjunt de documents audiovisuals que inclouen fotografia en blanc i negre, i vídeo en cinta magnètica i VHS, majoritàriament de representacions teatrals i música en directe.

Per una banda s'incorpora una sèrie formada per sis fotografies relacionades amb la campanya de defensa del territori “Amics de Castelló en defensa de la Muga” i amb diversos actes protocol·laris de l’exalcalde castelloní al llarg dels anys 80 del segle XX on hi apareixen personalitats tant destacades com el polític Àngel Colom o el pintor Salvador Dalí.

Per altra banda s'annexa al fons quatre audiovisuals amb l’enregistrament d’un concert de la orquestra Meravella interpretat dins la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries l’any 1971. També l’acte d’inauguració de la restauració de l’orgue el dia 8 de desembre de 2004, i diverses funcions teatrals interpretades pel Grup de teatre Esplais de Castelló d’Empúries. En concret dues obres clàssiques del teatre català, el Els savis de Vilatrista (1975) de Santiago Russiñol i El ferrer de tall (1981), un drama en tres actes de Frederic Soler.

El format dels enregistraments, amb diferents tipologies de pel·lícula, actualment està en desús i caldrà digitalitzar-los per tal de poder visualitzar el contingut i preservar la informació que contenen. També per poder-ne fer difusió i posar-los a l’abast dels usuaris de l’arxiu. Els originals es conservaran juntament amb la resta de documentació del fons.