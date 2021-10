L’Orthemis-Nova Orquestra de Cambra de l’Empordà (Orthemis- NovaOCE) és una de les 16 nominades per endur-se un dels Premis Young Audiences Music Awards (YAMawards) noruecs convocats per la fundació JM International (JMI), una ONG cultural que té per objectiu fer arribar l’art al públic més jove. L’orquestra empordanesa opta al guardó de “Millor Gran Espectacle” després de la nominació de Desconcerto, la segona producció de la companyia. Una fusió de música clàssica amb una posada en escena moderna, que combina el dinamisme del teatre gestual amb el rigor dels grans compositors de la història de la música.

L’Orthemis-NovaOCE es troba en plena fase d’expansió del seu projecte músico-teatral després d’una temporada difícil per les restriccions provocades per la pandèmia al sector cultural. Els 12 músics que l’integren i el director, Jordi Purtí, treballen per a consolidar el caràcter internacional de la companyia que ja ha actuat a Suïssa, Alemanya, França, Mèxic, Xina i Hong Kong.

Segons la portaveu d’Orthemis-NovaOCE, Queralt Garcia, la nominació als YAMawards suposa una “obertura al món” després de la pandèmia: “És com un bri d’esperança, com la llum al final del túnel. Aquesta nominació és un regal i una possibilitat d’internacionalitzar el nostre producte i que se’ns reconegui la feina més enllà de les nostres fronteres”. D’altra banda, els empordanesos també han estat nominats al Grand Kids Fest de Sant Petersburg, que aquest any celebra la quarta edició.

Tamara Caño, secretària i membre del consell d’Orthemis-NovaOCE, destaca que “les nominacions a aquests premis són un reflex de l'esforç, de tot l'equip, no només de l'orquestra”. L’objectiu com a orquestra, i com a equip, va més enllà: “volem arribar a tots els racons del món i, amb la nostra música i el nostre humor, fer una mica més feliç a cada persona”, remarca Caño que, per altra banda, adverteix que “ningú haurà vist cap cosa tan divertida”.

Els YAMawards y el Grand Kids Fest, una porta oberta al món

Els guardons YAMawards són reconeguts mundialment i oberts a propostes dels cinc continents. Ja en la seva 12ena edició, venen de la mà de JM Internacional, una ONG vinculada al món de l’art, la missió de la qual és la de proveir d’oportunitats als artistes més innovadors i d’apropar tota mena d’espectacles als més joves. El Grand Kids Fest, en canvi, amb una trajectòria de menys recorregut, vol obrir-se com un espai de renom dins els festivals d’oferta juvenil. Desconcerto, en ambdós casos, ha estat la proposta seleccionada per a competir.

Les dues nominacions que han rebut els figuerencs arriben en un moment complicat degut a les restriccions que ha patit el sector cultural per la pandèmia tot i que, “tant el Grand Kids Fest (que emetrà el seu veredicte el 25 d’octubre a Sant Petesburg) com els YAMawards (que ho farà aquest proper 19 d’octubre i que se celebrarà a la ciutat de Larvik, a Noruega) premien la feina feta en els darrers 7 anys, quan es va engegar el 2014, l’espectacle i pilar de la nostra projecció internacional: Concerto a Tempo d’Umore”, afegeix Garcia.

Els YAMawards compten amb el Premi de l’elecció del Públic, un reconeixement que fan els espectadors, que poden emetre el seu vot per via telemàtica a través del web (https://yamawards.org/videos/disconcerto). Cal registrar-se i votar introduint el codi que l’usuari rep a la bústia electrònica. La data límit per registrar les votacions serà el proper dia 18 d’octubre a les 17:00. La dotació del guardó és de 1.000 euros i la cobertura de les despeses del viatge i l’estada que els permetrà participar de manera presencial a la gala dels premis.

Sobre Orthemis-NovaOCE

Orthemis- NovaOCE és l’única orquestra professional estable a Espanya que funciona amb el sistema d’autogestió. El 2019, 5 anys després que l’anterior equip de la Fundació OCE liquidés l’empresa, 14 treballadors que en formaven part van decidir agafar les regnes d’una orquestra que estava en fallida econòmica per tirar endavant amb el projecte. Durant aquest temps s’han autogestionat i han aconseguit reflotar-la. Han normalitzat econòmicament la companyia i han treballat per restaurar el prestigi que s’havia vist molt afectat per l’anterior equip directiu. Creativament han fet una aposta per acostar la música clàssica al gran públic amb la creació d’espectacles a on es barregen la música, el teatre i l’humor. L’exemple més clar és el Concerto a tempo d’Umore que ja han vist 150.000 persones a tot el món.

El canvi de direcció, a mans de Diego Miguel-Urzanqui i l’arribada de Jordi Purtí, al capdavant de la direcció artística, va donar un nou aire a l’orquestra i l’impuls necessari per a consolidar la projecció internacional de la companyia. Amb el Concerto a Tempo d’Umore, la companyia va rebre el 2018 els Premis FETEN en la categoria de “Millor direcció” quan ja estava a càrrec de Purtí. Un guardó que va obrir a Orthemis-NovaOCE les portes de molts auditoris d’Espanya

L’objectiu pels pròxims 3 anys és internacionalitzar els projectes de la companyia i reprogramar les actuacions que es van haver de posposar arrel de la Covid a països com Finlàndia, Croàcia, Noruega, Eslovàquia i l’Equador. “Ara per ara, tenim prevista una gira per Xina per les temporades del 2021 al 2023 i un parell de gires per Alemanya, que ja estan agendades pel 2022”, remarca Queralt Garcia, convençuda que amb Desconcerto, actiu des de fa dues temporades, podran accedir als millors auditoris a nivell mundial.

Amb tot, l’orquestra vol seguir formant part del patrimoni cultural de les comarques de Girona i més concretament de l’Empordà, per això continua tenint la seva seu a Figueres.