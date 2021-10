L’Empordà i Mallorca mantenen vincles ancestrals que han influït a diferents generacions de creadors literaris. Això és el que s’explora aquest cap de setmana a la tercera edició de la Vila del Llibre de l’Escala, una proposta enguany fora del seu calendari habitual, el mes de març, per aterrar de nou a terres empordaneses amb un programa intens que inclou taules rodones, presentacions de llibres i tallers i, per descomptat, la presència d’escriptors illencs com Carme Riera, Antonina Canyelles o Àlex Volney, d’especialistes en lletres mallorquines i de creadors que arriben amb novetats per enamorar als apassionats de les lletres.

Enric Bono, integrant de l’equip impulsor de les Viles del Llibre a Catalunya, confessa obertament que l’Escala és una peça cabdal d’aquest projecte –se’n fan també a Sitges, Piera, Montblanc i Cervera– que busca esdevenir «motor econòmic i social» posant els llibres com a eix. «L’Escala ens va obrir les portes a una altra dimensió, qualitat i prestigi», afirma rotund. Quan se li pregunta pel secret de l’èxit, per la fórmula, confessa que no n’hi ha. «El que busquem és reimaginar els territoris amb un tema cultural, volem ser com una taca d’oli, impregnar a tothom, fer teixit amb la comunitat», explica.

Correspondència inèdita

A l’Escala ho han aconseguit, si es té en compte els bons resultats, tant entre el públic com entre els editors, de les dues primeres edicions. En aquesta tercera, s’inicia un cicle nou amb la mirada posada als pobles del Mediterrani: enguany és Mallorca, el 2022 serà el País Valencià i el 2023, la Catalunya Nord. «Des del primer any, ens hem esforçat a mostrar tota l’herència cultural que ha representat Empúries i aquestes terres», assenyala Bono, tot afegint que en el cas de Mallorca els lligams històrics i culturals són molt forts. Ho exemplifica la relació que va existir entre les escriptores Caterina Albert (1869-1966) i la poeta i traductora Maria Antònia Salvà (1869-1956) de les quals es publica ara, en format d’opuscle, les quatre cartes que es van enviar. A la taula rodona, que es fa diumenge a les 5 de la tarda a l’Alfolí de la Sal, hi participen la directora de la Càtedra Víctor Català d’estudis sobre el modernisme, Mita Casacuberta; la professora Bel Granya i la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells. També hi serà present Irene Muñoz, qui ha analitzat a l’opuscle aquesta relació epistolar.

A banda d’aquesta presentació, dins el cicle Mallorca s’uneix entorn d’una taula l’escriptor Joan de Déu Prats i el periodista Pep Prieto per parlar de pirates i les imatges de llegenda, de literatura i cinema. L’autor Sebastià Bennassar, també comissari responsable d’aquesta edició de la Vila del Llibre, modera l’acte que es fa dissabte al matí al mateix Alfolí de la Sal. Tot seguit, al mateix escenari, pren el relleu l’escriptora Carme Riera que visita l’Escala per presentar la reedició, en un sol volum, dels relats aplegats a Epitelis tendríssims i Contra l’amor en companyia just quan es compleixen 40 i 30 anys, respectivament, de la seva primera edició. Carme Riera és, sens dubte, una de les autores mallorquines –establertes a Catalunya– més reconegudes del país.

El cicle dedicat a Mallorca no acaba amb les taules rodones. També inclou la projecció diumenge del documental Ca meva amb arbres, sobre el poeta Damià Huguet, en el 25è aniversari de la seva mort, i un recital de Miquela Lladó, una de les millors veus de la cançó tradicional i la poesia musicada a Mallorca, presentant lletres de Maria Antònia Salvà, dissabte a les vuit de la tarda. Per enllaçar-ho tot, un altre recital poètic, aquest amb Pau Vadell, Juli Capilla, Tonina Canyelles i el mateix Bennassar, diumenge a l’Alfolí de la Sal, a les set de la tarda, que vol servir per donar la benvinguda al País Valencià, territori convidat a la Vila del Llibre de l’any vinent.

Dissabte 16, a les 12.30 hores: La Vila del Llibre inclou diferents espectacles literaris. Un d'aquests és Cirera, un muntatge de música i vers amb ecos del Mediterrani que presenten Eli Sanz, guanradora del Poetry Slam de Barcelona, i el guitarrista Eric Escorsa. Bona part dels poemes que integren el muntatge formen part del poemari Cridaré al buit, versos escrits per ser recitats, cantats o cridats davant un penyta-segat o xiuxiuejats a cau d'orella, versos que parlen d'amor, un cant a la maternitat, reflexions sobre la història, una oda a la natura i molt de mar. La proposta es fa sissabte a la Mar d'en Manassa i cal apuntar-se a inscripcions.lescala.cat.

Dissabte 16, de 10 a 18 hores: L'Àgora del MAC-Empúries és l'escenari escollit per marató de lectura de l'Odissea d'Homer, un dels grans poemes èpic sgrecs. Els organitzadors han escollit la traducció recent de Joan Francesc Mira, publicada el 2019, cinquanta anys després de la de Carles Riba. Per als participants, l'entrada al jaciment és gratuïta.

Diumenge 17, a les 12.30 hores: El país de les aigües tranquil·les (Disset Edició) és el títol de la darrera novel·la d'Anna Cortils, protagonitzada per una nena de vuit anys molt curiosa i empàtica que necessita el contacte físic de les abraçades però se satura fàcilment, fet que li provoca una sobreestimulació negativa que aviat aprendrà a gestionar. Partint de la presentació d'aquest llibre, es proposa un taller familiar d'experimentació sensorial amb la intenció que el públic es faci una idea del que senten les persones altament sensibles. Es fa diumenge a l'espai de la Punta i cal inscriure's a inscripcions.lescala.cat.

Una quarantena d’editorials

Un dels batecs de la Vila del Llibre de l’Escala és el mercat editorial que s’instal·la a la Platja i fins a la Punta. Aquest any, comptarà amb una quarantena d’editorials d’arreu del país. Entre les quals s’estrenen, en aquesta edició, la Fundació Jacint Verdaguer, Crims.cat, El Cep i la Nansa, BiraBiro i Llibres del Segle. Aquest escenari, juntament amb l’Alfolí de la Sal, no és l’únic del qual fa ús la Vila del Llibre. Hi ha la voluntat, com explica Bono, de fer les activitats a l’exterior. Així, la Mar d’en Manassa acull diferents recitals poètics com el d’Eli Sanz i Enric Escorsa, dissabte al migdia. L’altre espai és La Punta, on es fan un munt de tallers familiars i contacontes, entre ells el dedicat al llibre Trini, la tonyina de l’Escala, de Lurdes Boix i Lluís Roura, diumenge a les 11 del matí.

La festa literària es completa amb una sèrie de rutes guiades pel poble –entre elles la de Josep Pla i Víctor Català– que prenen els llibres i els autors com a leitmotiv, i una exposició, Una vila d’autor, a El Gavià, dedicada a tots els autors que han passat per la xarxa Viles del Llibre en aquests darrers cinc anys. Els retrats són obra de Xulio Ricardo Trigo.

El mar, motor d’històries, d’exilis i d’inspiració

El mar ha estat la porta d’entrada a casa nostra d’altres cultures i civilitzacions. També porta de sortida d’exploradors, viatgers i d’aquells que fugien dels horrors de la guerra per cercar una nova llar. Entremig, el mar convertit en vehicle motor de creació d’històries. Tot plegat es converteix en material per ser analitzat en tres taules rodones que es fan aquest dissabte i diumenge a l’Alfolí de la Sal. La primera confronta les mirades de Xavier Pla, director de la Càtedra Josep Pla, i l’escriptor Xavier Serrahima, que parlaran de les novel·les Contraban de Pla i Terra de Mar, totes amb vincles escalencs. A la conversa, s’hi afegeixen Sebastià Bennassar i Àlex Volney. La següent taula evocarà les novel·les del mar amb Juli Capilla i el mateix Bennassar i, finalment, Josep Maria Murià, nebot de Caterina Albert, i l’historiador Josep Lluís Martín Berbois analitzaran històries d’exilis per via marítima. El punt de partida serà el llibre de cartes entre Mercè Rodoreda i Anna Murià.