Molt bones sensacions els han quedat als organitzadors de l’Escola d’Estiu Walter Benjamin, celebrada aquest passat cap de setmana a Portbou. A banda de la consolidació del públic de l’Escola, que ja fa sis anys que es celebra, allò que va despertar més interès és la presentació, per part dels arquitectes responsables, Joan Falgueras i Jordi Pigem, de l’exposició d’un projecte de rehabilitació de les antigues escoles, futura seu Casa Benjamin, que es pot veure fins al 12 d’octubre.

«Tenim un projecte possible que va convèncer, de proximitat, fet per persones que coneixen el territori, el clima, la composició social, l’economia i el paisatge», defensa la crítica d’art i fundadora de l’Escola d’Estiu, Pilar Parcerisas. El projecte ha tingut en compte les dues façanes i contempla espais d’auditori, d’exposicions temporals a banda d’una biblioteca especialitzada de la que ja es tenen part dels fons. Entre els assistents hi havia Pere Calvet, director general de Ferrocarrils de la Generalitat, que ha finançat el projecte; Vicenç Villatoro, director de Memorial Democràtic i Ma. Josep Porta, delegada de Presidència de la Generalitat, a Girona; el conseller de Cultura del Consell, Josep Maria Bernils i l’alcalde de Portbou, Xavier Barranco.

Per Parcerisas és aquest un projecte de futur. «Es tracta de l’edifici més antic del centre de Portbou i, encara que ja és patrimonial, ara li donem un sentit», afirma la crítica qui té molt clar que si s’aconsegueix tirar endavant «contribuirem a la dinamització econòmica i al repoblament de Portbou» dins les limitacions que té d’espai. A banda d’això, Parcerisas defensa la necessitat de tenir ben present la veu de Benjamin que il·lumina molts temes d’interès actual. Recorda que ell escrivia per la gent del seu temps i que publicava als diaris. «Aleshores tothom l’entenia, cosa que no passa ara», assegura.