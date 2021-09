Si fa pocs dies, La Funcional Teatre estrenava Tres germanes, amb una gran acollida entre el públic, aquest divendres recupera, novament, les representacions de «Txèkhov en Curt», un espectacle integrat per tres peces individuals en tres espais diferents i presentat el mes de maig. Una de les novetats en aquesta represa és que un dels espais ha canviat. Així, el públic ja no fa parada al Consell Comarcal si no en una casa senyorial particular que ha volgut sumar-se al projecte.

«Txèkhov en Curt» l’integren tres peces curtes de l’autor rus: L’ós, El cant del cigne i El regne de les dones, sota la direcció de Jaume Alsina i Juli Sanjuan. Una de les particularitats que ha seduït al públic, a banda de la gran qualitat dels muntatges, molt diferents els uns amb els altres però sota un mateix segell, és aquesta itinerància en grups d’una vintena de persones per diferents espais. Així, al vestíbul del Casino Menestral, Salvador Torres recrea a un actor en decadència. L’acompanya Jaume Alsina que també assumeix la direcció del muntatge. El regne de les dones, que es fa a l’auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport, el porten a escena unes magnífiques Sara Bartolomé i Núria Rodón i inclou música en directe, per arrodonir l’experiència. La darrera parada és aquest nou espai que substitueix el Consell Comarcal. Aquí s’interpreta L’Ós de la mà d’un trio fantàstic integrat per Laia Alsina, Magda Bosch i Imma Carrión.

«Txèkhov en Curt» es representa, doncs, aquest divendres i també els dies 1, 9 i 15 d’octubre, a partir de les 19.30 hores. Les entrades es poden adquirir al web del Casino Menestral i a Figueres a Escena.