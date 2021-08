La 29a edició de la Schubertíada va finalitzar diumenge 20 d'agots amb el tradicional concert del Quartet Casals que ha posat punt final a 16 intensos dies en què la música, com no podia ser d’una altra manera, ha sigut la gran protagonista. Aquesta darrera edició ha estat la que més concerts ha inclòs en la història del festival, amb un total de 29, incloent-hi els celebrats a l’Empordà durant el mes d’agost, a Valdegovía (Àlaba) el juliol, i la primavera a Barcelona. Han estat interpretats per 61 músics, 30 del país i 32 estrangers, i 24 dels artistes participaven per primera vegada a la Schubertíada.

El festival a l’agost ha comptat amb tres seus, gràcies a la demanda del seu públic, i compleix un dels seus principals objectius: potenciar el seu arrelament a l’Empordà. 16 dels 19 concerts programats han exhaurit les entrades.

En el vessant artístic és important esmentar l’especial identificació dels artistes participants amb l’esperit del festival i una particular comunió amb el públic.

La Schubertíada ha reivindicat la vigència del format tradicional de concert gràcies a una programació d’alt nivell i singularitat, comptant amb un enorme compromís i implicació per part dels artistes i del públic. Al mateix temps s’ha pogut comprovar que la cançó poètica viu una nova joventut gràcies a l’aparició de cantants de forta personalitat i que asseguren un relleu artístic de les grans figures consagrades.

S’han presentat 17 debuts d’artistes, mostrant un cop més el compromís de la Schubertíada amb les joves generacions.

El director del Festival Victor Medem recalca que: «Estem a les portes del 30è aniversari de la Schubertíada i deixem el llistó molt alt en aquesta edició, gràcies a la comunió entre artistes i el públic. Hem viscut moltes experiències memorables. El suport de les institucions ha estat clau per garantir aquest nivell d’exigència artística. El futur està assegurat gràcies a una nova generació de músics extraordinaris.» .

Mirada al 2022

Amb la mirada posada en l’any que ve i per celebrar la 30a edició del festival ja han confirmat la seva presència artistes habituals del Festival com Matthias Goerne, Andrè Schuen, Juliane Banse, Katharina Konradi i el Quartet Casals.

L’Acadèmia veurà ampliada la seva activitat de manera significativa amb el programa Lied the future, amb seu principal a la ciutat de Figueres, amb major nombre de professors, alumnes i concerts.