Xavier Pi, codirector de Les Passejades de microteatre de Sant Pere Pescador, agraïa, aquest dilluns passat, al públic assistent haver donat suport, un any més, a aquesta iniciativa cultural que exalça el teatre a l'estiu i lluny dels escenaris habituals. Ho feia durant el darrer passi de la darrera obra teatral programada, L'imant, del col·lectiu La Passejanta, una mirada alternativa i fresca al món dels tècnics teatrals, uns dels grans oblidats de la pandèmia. Aquesta era una de les vint-i-quatre obres, algunes d'elles estrena absoluta, que s'han programat durant els darrers sis dilluns. Enguany, per primer cop es feia pagar una entrada formal -l'any passat es va provar la taquilla inversa però no va funcionar- i l'èxit ha estat fulminant amb la gran majoria de sessions amb les entrades exhaurides. La bona acollida, tant entre el públic, totalment predisposat a viure l'experiència, com els mateixos artistes, anima als organitzadors a seguir avançant i creixent en aquesta aventura.

Com tots els dilluns de programació, el punt de trobada del públic era davant el Pavelló. Allà, a cada espectador -cada sessió acollia una vintena de persones- se li atorgava una braçalet, com aquells que donaven als hotels o creuers quan es tenia un tot inclòs. A l'inici del recorregut, sempre acompanyats d'algun integrant de l'organització, s'explicava com seria la vetllada. La primera parada, en aquesta ocasió, va ser la biblioteca de Sant Pere on dos alumnes de l'escola Acting van donar vida a la peça 'S.E.S.', una mirada sobre el suïcidi però amb una mirada d'humor negre que va agradar molt als assistents. La següent parada va ser a prop del riu. Amb una forta tramuntana acaronant al públic, Sasha Pradkhan de la Cia. Ovulem Tot va estrenar 'Regla de quatre', un monòleg poètic al voltant dels canvis físics i emocionals durant les quatre fases del cicle menstrual. Va ser una mirada personal i íntima a un procés natural que tota dona comparteix. Pradkhan es va mostrar molt emocionada i va agraïr a l'organització l'oportunitat de portar a escena la peça.

La tercera parada ja va conduir als passejants, després de caminar per diferents carrers i places del poble, a l'interior d'una vivenda on els dos integrants de Tinoní Creaciones -Julián Salgero i Adrián Marcos- van donar vida a un hilarant micro musical anomenat 'Exorcismus' que seguia el fil d'un anterior que va presentar la mateixa companyia a Les Passejades de l'any passat, 'La chica de la curva'. La ruta per Sant Pere es va tancar al pati de l'escola, a l'aire lliure, on es va estrenar 'L'imant' amb Cristina Cantal, una apassionada del teatre que diàriament fa de locutora a Ràdio L’Escala i Jaume Garcia-Aguilera , un jove aficionat al teatre que va començar al grup La Totxana de Vilafant. Perquè aquest és un dels valors de Les Passejades, esdevenir una plataforma per visibilitzar a petites companyies professionals i amateurs. I per cloure la nit, un tastet de vins de l'Empordà refrescats pel vent del nord.