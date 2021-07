Les passejades de microteatre de Sant Pere Pescador comencen dilluns dia 12 de juliol i s'allargaran fins el dilluns 16 d'agost per poder gaudir de teatre en format curt al poble. Aquest any, són sis propostes de microteatre repartides en sis nits d'estiu, totes cauen en dilluns, a més d'escenes molt variades per convidar l'espectador a gaudir del teatre formatiu i professional.

Segons l'organització, el programa reflecteix les inquietuds de generacions diverses d'actors i actrius, combinant peces musicals amb teatre, dansa i poesia.

A causa de la pandèmia, l'any passat només es van celebrar actuacions exteriors, però aquest any es recuperen els espais interiors.

L'objectiu d'aquesta vuitena edició és establir un sistema propi de venda de localitats per donar superada la fórmula de taquilla inversa.

Des de l'equip directiu i de producció, s'han buscat aliances entre el sector de la restauració municipal per tal que els assistents puguin utilitzar les entrades dues vegades: una per entrar a les vetllades de microteatre i l'altra per obtenir descomptes en restauració i hostaleria.

Demà, dilluns 12 de juliol, la inauguració comptarà amb les actuacions de: