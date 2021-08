El baríton alemany Matthias Goerne ha inaugurat aquest dijous, 12 d'agost, al vespre l'edició 2021 de la Shubertíada des de la basílica de Castelló d'Empúries. Ho ha fet acompanyat per la jove violinista María Dueñas i l'organista Juan de la Rubia. El president de la Fundació Franz Schubert, Jordi Roch, ha destacat que aquest concert "resumeix a la perfecció" l'esperit del festival, ja que combina artistes de gran renom com ara Goerne amb noves promeses com la violinista andalusa. La Shubertíada d'enguany, que s'allargarà fins el diumenge 29 d'agost, incorpora un nou escenari. Es tracta de l'Espai Misteri que hi ha a la deu d'aigua de Vilajuïga (Alt Empordà) que se sumarà també a l'escenari habitual de Vilabertran.

La Schubertíada ha donat el tret de sortida aquest dijous a les vuit del vespre amb un concert de Matthias Goerne, acompanyat per la violinista María Dueñas i l'organista Juan de la Rubia. Goerne, que ja és habitual a la cita estiuenca de Schubert, ha estat l'encarregat de descobrir aquest any un nou escenari en el festival. Es tracta de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries, des d'on ha interpretat obres de Bach i Brahms.

El president de la Fundació Franz Schubert, Jordi Roch, ha explicat que aquest concert "resumeix a la perfecció" l'esperit del festival, ja que en una sola actuació uneix la llarga trajectòria del baríton alemany i l'organista de la Sagrada Família, amb la de la jove violinista andalusa.

María Dueñas és una jove violinista que enguany ha guanyat el primer premi de Getting to Carnegie. De tota manera, l'andalusa ja compta amb un palmarès extens. El 2017 va aconseguir el primer premi en el Concurs Internacional Mozart en Zhuhai, la Xina. Un any més tard, també va fer-ho amb el Concurs Internacional de Violí de Vladimir Spivakov, a Rússia.Matthias Goerne ha actuat en els festivals i auditoris més importants del món, com ara el Wigmore Hall de Londres o el Carnegie Hall de Nova York.

A més, ha acompanyat pianistes de renom com Pierre-Laurent Aimard, Leif Ove Andsnes, Alfred Brendel, Christoph Eschenbach, Elisabeth Leonskaja o Alexander Schmalc.

La Shubertíada seguirà aquest divendres ja des de l'escenari habitual de la Canònica de Vilabertran. El baríton André Schuen i el pianista Daniel Heide seran els encarregats de reviure part de les obres de Schubert a partir de les nou del vespre.

El dissabte, el festival es traslladarà a un nou espai que estrenen aquest estiu. Es tracta de l'Espai Misteri que hi ha a la Deu d'Aigüa de Vilajuïga. El president de la Fundació Franz Schubert ha assegurat que aquest nou escenari l'utilitzaran per actuacions íntimes, ja que "l'artista i el públic en fonen en un mateix espai".

Els encarregats d'estrenar-lo seran els Kebyart Ensamble, un quartet de saxos que interpretaran algunes de les obres de Haydn, Glazunov, Mendelssohn i Hensel. La Subertíada posarà el punt i final a l'edició d'aquest 2021 el 29 d'agost amb un concert a la canònica de Vilabertran a càrrec del Quartet Casals.