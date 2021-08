Pocs dies després d’haver conclòs, amb molt d’èxit i cent per cent d’ocupació, els concerts al País Basc, la Schubertíada arrenca a l’Empordà, on es va crear aquesta marca en expansió que, com explica el seu director, Víctor Medem, cada any fa un pas més despertant l’interès de nous programadors i obrint-se a nous escenaris. També a la comarca on enguany estrenen l’espai Misteri, un auditori excavat a la Deu de l’Aigua de Vilajuïga. Aquí s’hi fan dos concerts dels dinou programats, una xifra més alta que anteriors edicions, ja que inclou quatre de l’any passat. El tret de sortida, a més, es fa aquest dijous, a les 8 del vespre, a la Basílica de Castelló d’Empúries amb un trident de luxe i Bach com a protagonista: el baríton Mathias Goerne, l’organista Juan de la Rubia i la violinista María Dueñas.

El director no pot amagar la il·lusió que li desperta aquest concert inaugural i exclusiu que obliga, fins i tot, a avançar l’inici del Festival per poder-se adaptar a l’agenda del baríton. Va ser el mateix Goerne qui va expressar la voluntat d’interpretar Bach amb orgue. Així el van acompanyar a la Basílica i tot va començar a prendre forma. «Va quedar impressionat», afirma Medem. Aquest no és l’únic concert que es fa a Castelló. També s’ha previst un altre aquest diumenge amb Arnau Tomàs, Anna Puig, Bernat Prat i Joan Seguí.

Les 'Variacions Golderg' amb el pianista Nicholas Angelich

En aquest idil·li que el festival estableix enguany amb Bach també hi té molt a veure el pianista Nicholas Angelich que interpreta les 'Variacions Golderg', el 25 d’agost a la canònica de Vilabertran. Fora d’aquest espai mític se sumen dues actuacions a Vilajuïga, una col·laboració que neix enguany i que s’espera que es consolidi. «L’Espai Misteri s’ha creat dins el pou excavat, és un auditori subterrani molt petit, però increïble, és un contrapunt», diu el director. Tenen previst actuar-hi el quartet de saxos Kebyart Ensemble, aquest dissabte 14, i Anna-Lena Elberg i Kota Sakaguchi, el diumenge 29. Totes les entrades ja estan exhaurides.

El concert del qual ja no queden tampoc places –va ser el primer que es van exhaurir– és el del baríton Andrè Schuen que té previst interpretar 'Viatge d’hivern', l’últim cicle de Schubert que li quedava, amb el pianista Daniel Heide, aquest divendres. És el primer recital que obre les actuacions a l’escenari mare, Vilabertran. Per aquí passaran alguns dels millors intèrprets de lied del moment, alguns d’ells molt esperats com les sopranos Katharina Konradi (17 d’agost) i Julia Kleiter (19 d’agost) i els barítons Christoph Prégardien (18 d’agost) i Florien Boesch (21 d’agost).

També, com ja és marca del festival, es preserva el compromís amb el talent jove programant talents que estan despuntant i en alguns casos debuten a la Schubertíada com el baríton Konstantin Krimmel (20 d’agost), la pianista Emma Stratton (22 d’agost), el baríton Samuel Hasselhorn (24 d’agost) o el violoncelista Edgar Moreau (27 d’agost). Així mateix repeteix l’actuació de dos duos de lied seleccionats pel pianista Wolfram Rieger dins la iniciativa Lied the future dins l’Acadèmia de la Schubertíada. Com els darrers anys, el festival es clou el 29 d’agost amb l’actuació del Quartet Casals que inclouen l’estrena, a Catalunya, d’una obra de jazz del compositor Daahoud Salim, en col·laboració amb el Festival de Lugo on es podrà escoltar per primer cop uns dies abans.

«Nosaltres som el germà petit dels festivals, amb molta diferència de pressupost respecte a tots els que ens envolten», afirma Víctor Medem. Això fa que a cada vegada costi més poder competir per preservar i fidelitzar intèrprets. Per això agraeixen totes les aportacions que reben i que ho fan possible, com ara la de la Fundació Banc de Sabadell. Més aquest any quan, per preservar la seguretat dels assistents, mantenen l’aforament al cinquanta per cent. La voluntat és seguir, però, posant el llistó molt alt any rere any. I ja van vint-i-nou edicions.

Setze pianistes a escena, l’essència d’un festival mític

La Schubertíada sempre reserva espai per a recitals de piano. Enguany, s’han incrementat i se’n fan quatre, entre els quals cal destacar la presència del gran Nicholas Angelich, que interpretarà les Variacions Goldberg de Bach, o la jove empordanesa Emma Stratton, i això fa que siguin fins a setze els pianistes solistes presents en aquesta edició, incloent-hi recitals de lied i concerts de cambra. Com bé diu el president de l’Associació Franz Schubert, Jordi Roch, «els nostres pianistes formen part de l’essència de la Schubertíada».