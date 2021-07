El Festival Castell de Peralada torna demà, divendres 16 de juliol, a retrobar-se amb el públic. L’escenari del Parc del Castell torna a alçar el teló després que la passada edició, el Festival de Peralada s’hagués de reinventar amb un format digital a causa de la pandèmia, amb una programació que es va celebrar a les muralles i a l’església del Carme del Castell de Peralada.

“L’any passat, més de 90.000 espectadors es van connectar des de diverses finestres i van gaudir d’un festival pensat per ser un regal pels artistes, per l’equip i pel públic d’aquest festival, però que tot i l’èxit i la bona acollida que van tenir els sis espectacles programats i les activitats digitals paral·leles gràcies a les noves tecnologies, vam prometre que no repetiríem perquè el que volem és un festival viu, amb artistes dalt de l’escenari dialogant amb el públic a través de les seves propostes i on l’experiència del directe i el compartir emocions, no es pugui reemplaçar” afirma Oriol Aguilà i afegeix “les ganes del públic de tornar a gaudir del nostre festival queda demostrada amb 9 espectacles del 12 programats que ja han penjat el cartell de sold out, la gent te ganes de tornar a Peralada, i res ens encoratja més”.

La inauguració de la 35èna edició del Festival Castell de Peralada arriba de la mà de la companyia suïssa el Béjart Ballet Laussane i el seu espectacle “Ballet for life” o “ Presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat” sota la direcció artística de Gil Roman. L’espectacle, creat per Maurice Béjart i estrenat al Teatre Nacional de Chaillot de París el gener del 1997, és encara avui, una de les peces més impactant de tota la història de la dansa. En ell, Béjart va plasmar al cos del seus ballarins la seva particular manera d’interpretar la música de Queen i també de W. A. Mozart.

L’espectacle, inspirat en les figures de Freddie Mercury i en Jorge Donn, ballarí i primera figura del ballet de Béjart durant anys, ambos víctimes de la SIDA als 45 anys, va néixer per casualitat. Mentre Béjart es trobava a Montreaux, va tenir en possessió l’àlbum “Made in Heaven” de la banda britànica, el qual a la portada, es podia veure el mateix paisatge que ell albirava des de la seva finestra. Sensible aquest tipus de coincidències, tal i com ell mateix havia afirmat, es va posar a investigar durant 4 llargs anys sobre la figura de Mercury i sobre la música de Queen. De tot això, de l’amor de l’artista per l’art, de l’amor de Béjart a Jorge Donn i de la ràbia i tristesa provocada en veure com la SIDA s’emportava masses joves per estimar en plena llibertat, naixia aquesta oda a la vida, aquesta autobiografia emocional impactant dels sentiments més inconfessables d’un dels grans mestres de la dansa contemporània.

"Le Presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat", títol complet de l’obra, és en realitat “el crit d’angoixa d’una joventut per a la qual el problema de la mort per l’amor s’afegeix al de les nombroses guerres que no han cessat al món des de l’anomenat final de la darrera guerra mundial” tal i com la definia el mateix Béjart.

A través d’una il·luminació acurada, d’una mirada plena d’optimisme i d’un vestuari de colors vius i brillants de Gianni Versace, Béjart ens mostra una joventut desinhibida combinada a la perfecció amb enginy humorístic, tècnica brillant i la manera desenfada de veure la vida amenitzada per les notes musicals de "Così fan tutte" de Mozart i Queen.

“Després del que el que estem vivint els darrers mesos amb aquesta pandèmia que ens ha sacsejat de manera inimaginable, teníem clar que no hi havia millor manera d’ inaugurar aquesta edició que fer-ho amb aquest espectacle” afirma Oriol Aguilà, director del Festival Castell de Peralada. El Béjart Ballet Lausanne, que ja va portar aquest títol l’any 2010 a l’Auditori Parc del Castell, i que es converteix en el primer espectacle que es repeteix en la història del festival, inaugurarà la XXXV edició amb aquesta obra mestre que ens parla de la mort però que, per sobre de tot, és un cant a la vida, un acte d’amor.

Divendres arrencar una edició que fins l’1 d’agost, oferirà 14 propostes de la millor lírica i dansa de la mà d’artistes de gran renom com Jonas Kaufmann, Javier Camarena, Lise Davidsen, Sondra Radvanovksy, Iratxe Ansa, Lucía Lacarra, Rusfus Wainwright o William Christie, entre d’altres.

El Clínic assessora al Festival de Peralada

L’Hospital Clínic de Barcelona, amb el Dr. Antoni Trilla, cap de serveis de Medicina Preventiva i Epidemiologia del Clínic al capdavant, ha assessorat en l’aplicació de les mesures Covid-19 pel Festival de Peralada que comença aquest divendres per garantir un festival “segur”. Des de fa mesos, ambdues institucions han treballat en els protocols sanitaris dins les instal·lacions del festival, que es compliran per a tots els assistents, professionals i artistes, l’assessorament de l’Hospital Clínic, així com el del nostre assessor mèdic, el Dr. Miquel Llobet, han estat claus alhora de confeccionar el festival d’enguany”, assegura Oriol Aguilà.

D’altra banda, Full Audit ha certificat els protocols i ha validat tota la previsió de mesures requerides per tal de dur a terme el Festival Castell de Peralada amb les màximes garanties de prevenció i seguretat en matèria de Covid-19.

El Festival Castell de Peralada celebra doncs, el 35è aniversari complint totes les mesures de seguretat i amb un aforament del 70%. En aquesta edició, el Festival presenta quatre escenaris on es desenvoluparà la seva programació. El tradicional Auditori Parc del Castell, d’estructura tubular i de gran alçada que acollia unes 1.700 localitats, enguany es converteix en una gran platea de mil butaques, el 70 % aproximadament de les quals s’ocuparà i que es vendran per unitat familiar o grup de contacte habitual. Els altres escenaris s’adaptaran igualment a les mesures de distanciament i aforament que marqui el protocol. Així doncs, la tradicional Església del Carme, que acull recitals lírics o concerts de cambra, tindrà una capacitat màxima de 168 persones. Enguany, el Festival estrena dos espais nous en aquesta edició: el Mirador del Castell, on actuarà el Ballet de Barcelona sobre una gran passarel·la i que acollirà 168 persones, i, per altra banda, els Jardins del Castell també es converteixen en escenari en aquesta edició amb el recital Opera Followers, on el públic estarà distribuït en taules de dues, quatre o sis persones amb un màxim de 87 persones.