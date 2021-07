Penélope presenta una proposta musical sorprenent i seductora, combinant bases electròniques amb vents jazz, guitarra flamenca i un do melòdic. És una banda nascuda a Barcelona però formada per un nucli de músics altempordanesos: Aitana Chanca (veu i guitarra acústica, de Castelló d'Empúries), Eloi Ros (guitarra electroespanyola i elèctrica, de l'Escala), Josep Tremoleda (bateria, de Lladó) i Magí Valls (baix, sintetitzador i veus, de Figueres). Completen la formació Pablo Hans Schwarz i Gerard Mont.

Com va néixer el grup?

Eloi Ros (E. R.): Nosaltres teníem el típic grup d’amics que fèiem cançons per passar-ho bé, però es va desfer perquè alguns components van anar iniciant nous camins. En Magí i jo érem els que ens quedàvem a Barcelona. Teníem alguns temes preparats, i ell tenia clar que havia de cantar una noia. De casualitat un company ens va presentar l’Aitana. Quan va cantar una de les nostres cançons, aquell tema va agafar una altra dimensió.

Aitana Chanca (A. CH.): Em va fer molta il·lusió, perquè teníem un amic en comú i ja em sabia la lletra, i m’hi sentia molt identificada perquè era semblant a una experiència que havia tingut feia poc. Quan em van passar els altres temes vaig flipar perquè calcava una ruptura amorosa que acabava de tenir i que hi havia hagut problemes de drogues pel mig. Jo també havia fet tres cançons que de casualitat tenien una temàtica semblant, i les vam incloure en el primer àlbum Polvos mágicos.

Polvos mágicos el vau publicar a la primavera del 2020, i a la tardor vau treure el segon, Canciones pa’ otros.

A. CH. Aquest últim és més el que faria jo en solitari. A més, li hem afegit el cello perquè l’Eloi també el toca. És un àlbum més acústic i més curt que el primer.

Ha sigut molt ràpid...

E. R. Sí, és sorprenent perquè no tenim cap segell discogràfic. Ho fem tot pel nostre compte, amb el Home Studio d’en Magí. En tres mesos vam fer Polvos mágicos. Vam començar treient el nostre primer single Penélope Cruz i ja no hem parat.

Universal Music s’ha fixat en vosaltres. Com s’ha produït aquest contacte?

E. R. Dues setmanes després de treure el senzill Penélope Cruz, ens van enviar un correu on ens deien que feia una setmana que l’escoltaven i que els hi agradava. I que et diguin això quan treus un tema és impressionant.

I, a més, a l’inici de tot?

A. CH. Exacte. És molt gratificant. Cal destacar que nosaltres ens autoproduïm, i per tant no és un contracte discogràfic, és només de drets d’autor, ens ajuden en la visibilitat.

Els vostres videoclips tenen milers de reproduccions a Youtube. Us ho esperàveu?

A. CH. Vam apostar pel projecte buscant tenir una certa visibilitat sense saber quina repercussió podria arribar a tenir.

D’on ve el nom de Penélope?

A. CH. No teníem nom, i un dia passejant per Barcelona se’ns va ocórrer el nom de Penélope, a partir del títol de la primera cançó. I cal dir que aquest tema va néixer a partir de la pel·lícula Jamón jamón, i per això tenim els temes Penélope Cruz i Javier Bardem.

Heu previst projectes de futur?

E. R. Sí, ara tenim molt material. També han de sortir algunes col·laboracions.