Joan Carles Subirats va patir un càncer. Tota la seva vivència davant la malaltia l’ha plasmat al llibre A dos pams del cel. Dietari d’una superació que aquest dimecres a les 7 de la tarda presenta a l’auditori Caputxins de Figueres. L’acte vol ser una conversa entre Subirats i el periodista Paco Blaso i té la benvinguda de l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.

A dos pams del cel, ja presentat a Llançà, Palamós i Girona, és un dietari de caire íntim i encoratjador que permet al lector copsar com Subirats afronta aquesta difícil situació i tots els obstacles que troba. La mirada positiva ha estat un dels pilars que ha tingut per superar aquesta etapa. També la idea de convertir el llibre en un vehicle per captar fons per l’Oncolliga havent recollit ja, amb la seva venda, 1.050 euros. Per poder assistir a l’acte cal reservar als telèfons 679 386 388 o al 982 224 963.