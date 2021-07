La cantant i actriu italiana Raffaella Carrà ha mort aquest dilluns als 78 anys, segons informa la premsa italiana, que cita la confirmació oficial de la defunció que ha fet el que durant anys va ser la seva parella, el coreògraf Sergio Iapino, a l'agència ANSA. “Raffaella ens ha deixat. Se n'ha anat a un món millor, on la seva humanitat i el seu extraordinari talent romandran per sempre”, ha declarat. Segons la televisió pública italiana, Carrà mai va voler que es filtressin notícies sobre el seu estat de salut. L’estrella italiana era coneguda per èxits com 'Hay que venir del sur' o 'A far l’amore comincia tu'. La 'diva' italiana és recordada per haver revolucionat la televisió i haver exportat al món les seves fórmules d’espectacle.