La cantant gironina Abril Gabriele presenta un nou senzill com a cantant solista, Steven Spielberg. Després de Lost Forever (Soul-Rock) i Hold On (Indie-Soul amb tocs gòspel), Abril segueix experimentant amb el seu so i presenta ara una cançó Soul Pop.

Steven Spielberg ens transporta a la seva ment i a “les pel·lícules que crea en el seu cap”, d’aquí el títol de la cançó. Gravant les veus a Girona i en connexió amb Londres, Abril Gabriele torna a confiar en la guitarrista i productora Linda Buratto per a la producció.

Les seves principals influències van des de Amy Winehouse, fins a Radiohead i Angel Olsen, entre d’altres.

La sortida del senzill serà el 2 de juliol a la mitjanit, i ja es pot reservar a les principals plataformes digitals. També es podrà escoltar Steven Spielberg interpretada amb Marcel Torres a la guitarra en versió acústica en exclusiva l’1 de juliol durant la gala dels premis Cactus, que a causa de la pandèmia aquest any se celebra de forma online. Després del concert de presentació del seu projecte amb banda a La Mirona de Salt, també actuarà al festival Tempo Sota les Estrelles, el 21 de juliol i el White Summer de Pals, el 21 d’agost.

Amb només dos llançaments, Abril Gabriele ha estat destacada a la revista Mondo Sonoro y Yorokobu com a artista emergent. Actualment, no només presenta el single a mitjans catalans sino que serà l’artista convidada al podcast londinenc “From The Bottom of the Record Box” el 8 de juliol.

Abril Gabriele

Abril Gabriele va néixer a Buenos Aires i es va criar a Catalunya. La seva experiència comença amb Minerva, banda que va cofundar i on va ser compositora i cantant principal. També va ser solista de the Gospel Viu Choir i durant 3 anys es va allunyar de Girona per a anar a ampliar els seus coneixements i experiència sobre l'escenari a la ciutat on van créixer molts dels seus ídols, Londres. És ara, de tornada a la seva ciutat que es presenta com a cantant i compositora solista.

Al llarg de la seva trajectòria ha acumulat experiències com ser telonera d'Eric Burdon & the Animals al Festival de Música de Cadaqués, trepitjar el Gran Teatre del Lliceu, el Palau de la Música i el Teatre Grec, entre altres i en el seu pas per Anglaterra va buscar el seu propi so, va estudiar cursos de composició i va practicar el seu directe sobre els escenaris alternatius més mítics de Londres. També va conèixer a Jake Geddes, productor del sud de Londres, amb qui va trobar un estil a seguir. A partir d'aquí, va decidir començar un projecte en solitari sota el seu nom, Abril Gabriele, ple de soul, rock i gospel, produint totes les seves cançons fins a la data amb la guitarrista i productora Linda Buratto.

A l'inici de l'any ens va presentar Lost Forever i Hold On i ara llença el seu nou single, Steven Spielberg.