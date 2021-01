La Biblioteca de Figueres publica les activitats del gener

La Biblioteca Fages de Climent de Figueres ha publicat el llistat d'activitats programades per aquest mes de gener. L'agenda prevista és la següent:

Dc. 13 gen. 2021 - 19:00 h - Club de lectura Llegir el Teatre. Sessió virtual amb la lectura de: L'Hèroe de Santiago Rusiñol. Amb la presencia de l'actor figuerenc Joan Marmaneu

Dv. 15 gen. 2021 - 16:00 h - Club de lectura fàcil. Sessió virtual amb la lectura de: La guerra dels móns, de H. G. Wells, adaptat per Núria Climent Codina

- 17:00 h - Contes per a nadons (- 3 anys). Sessió virtual pel canal de Youtube de la Biblioteca Cuques. ClarArt Històries d'escarabats, mosques, erugues, marietes, aranyes i formigues... Perquè les cuques petites també son protagonistes de grans històries. Amb l'acompanyament d'un acordió diatònic i altres instruments musicals, descobrirem contes, cançons i jocs de falda pensats per als més menuts de cada casa.

Dl. 18 gen. 2021 - 19:00 h - Club de lectura LiceuBib. Sessió virtual Els contes de Hoffmann. Conferència i tertúlia literària a càrrec de Daniel Genís.

Dt. 19 gen. 2021 - 19:00 h - Club de lectura de poesia. Sessió virtual amb la lectura de: L'alè misteriós: Poemes escollits (1965-2007).Margaret Atwood

Dv. 22 gen. 2021 - 16:00 h - Club de lectura fàcil. Sessió virtual amb la lectura de: L'Escarabat d'or d'Edgar Allan Poe; versió de Joan Ramon Berengueras i Rosa Bonafont

Ds. 23 gen. 2021 - 10:00 h - Club de lectura infantil 6è. Sessió virtual amb la lectura de: La meva vida nova d'Àngel Burgas

Dl. 25 gen. 2021 - 16:30 h - Club lectura novel.la. Sessió virtual amb la lectura de: L'ampla mar dels sargassos de Jean Rhys.Trobada-tertúlia amb la traductora Dolors Udina

- 19:30 h - Club de lectura de vespre. Sessió virtual amb la lectura de: Cabaret Pompeya d'Andreu Martín

Dt. 26 gen. 2021 - 18:00 h - Club de lectura juvenil. Sessió virtual amb la lectura de: L'estiu que vaig conèixer el Che. Luigi Garlando

Dc. 27 gen. 2021 - 19:00 h - Club de lectura Llegir el Teatre. Sessió virtual amb la lectura de: Jauria, de Jordi Casanovas

Dv. 29 gen. 2021 - 17:00 h - Contes per a nadons (- 3 anys). Sessió virtual pel canal de Youtube de la Biblioteca Bona nit! Piruleta Contes Quan es fa fosc, la lluna ve per acompanyar els somnis. Xxxt! És horad'anar a dormir! Contes i cançonetes de bressol per anar a fer nones....

Ds. 30 gen. 2021 - 10:00 h - Club de lectura infantil 4rt. Sessió virtual amb la lectura de: El nen que va xatejar amb Jack Sparrow

- 12:00 h - Hora del conte - Taller (+ 5 anys). Sessió virtual pel canal de Youtube de la Biblioteca Creixement amb Art – Cristina Noguer. Voleu conèixer la vida de Frida Kahlo, Coco Chanel, Amelia Earhart o Agatha Christie d'una forma divertida, poètica, amb disfresses, música i art? Es coneixeran els oficis d'una pilot d'aviació, d'una modista, d'una pintora i d'una escriptora. Ens acostarem a la vida d'aquestes dones per saber qui eren i què van fer, i alhora veurem que tot el que un es proposi, ho pot aconseguir.