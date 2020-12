La Cate manté l'exposició de diorames a Sant Sebastià

Els pessebristes del Patronat de la Catequística de Figueres han volgut aportar el seu granet de solidaritat, en aquestes festes diferents, tot mantenint l'exposició de diorames que des de fa quinze anys organitzen. Serà, però, una mica diferent, ja que ampliaran el nombre de diorames exhibits i reduiran el pessebre mecànic de l'asil tot preservant-ne algunes peces. L'objectiu és permetre una millor mobilitat per l'interior de l'esglesiola de Sant Sebastià, espai que tornarà a acollir-los a partir d'aquest cap de setmana.

El canvi d'emplaçament l'any passat, molt més cèntric que no la seu del Patronat, va suposar un revulsiu per a aquesta iniciativa, ja que van visitar l'exposició 7.658 persones. Fins i tot va esperonar els organitzadors a constituir-se com a nova secció de La Cate amb molts projectes en ment, entre ells un que no han desestimat i que tiraran endavant a curt termini, el de potenciar el pessebre mecànic de l'asil dotant-lo de novetats tecnològiques sense perdre el seu encant. Amb ell, la idea serà ampliar l'espai de l'esglesiola cap a una dependència contigua. Val a dir que el projecte també tindrà un vessant pedagògic on participaran alumnes de l'institut Ramon Muntaner.

Aquest any, però, cal adaptar-se, afirmen. «Al principi vam dir que no faríem la mostra, però al final ens hem decidit», comenta Alfons Gumbau, un dels organitzadors, que explica que enguany no només tindran vigilància els dies que tinguin obert, sinó també algú controlant que es mantinguin les mesures de seguretat i higiene. Els visitants podran veure una dotzena de diorames de la col·lecció del figuerenc Salvador Torres i una dotzena més d'aquestes creacions de més gran format, algunes de les quals són fetes per integrants de la mateixa entitat. No exhibir al complet el pessebre de l'asil, els permet disposar de més espai per donar fluïdesa a la visita i evitar aglomeracions amb un circuit unidireccional.



Horaris més restringits

Els horaris, subjectes a la pandèmia, seran els dies 19, 20, 25, 26 i 27 de desembre i l'1, 2, 3 i 6 de gener, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i de 6 a 8 de la tarda. Els dies 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, només obriran al matí. La visita és gratuïta.



